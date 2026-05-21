QUADIENT SA - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 : Rythme de commandes soutenu et croissance des usages accélèrent l'adoption de la plateforme Digital. Perspectives 2026 confirmées

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 de Quadient :

Rythme de commandes soutenu et croissance des usages accélèrent l'adoption de la plateforme Digital

Perspectives 2026 confirmées

Points clés

Le chiffre d’affaires consolidé du 1 er trimestre 2026 s’est établi à 243 millions d’euros, en baisse organique ( 1 ) de 1,9 %

trimestre 2026 s’est établi à 243 millions d’euros, Forte accélération de l’ARR (1) ( 2 ) Digital en hausse de 16 % en rythme annualisé, notamment portée par une bonne dynamique des prises de commandes

Nette amélioration de la tendance de l’activité Mail : variation organique annuelle du chiffre d’affaires passée de -10,9 % au 4 ème trimestre 2025 à -5,2 % au 1 e r trimestre 2026, notamment grâce à une meilleure performance en Amérique du Nord

variation organique annuelle du chiffre d’affaires passée de -10,9 % au 4 trimestre 2025 à -5,2 % au 1 trimestre 2026, notamment grâce à une Portés par la hausse continue des volumes de colis, les revenus liés aux souscriptions ( 1) de l’activité Lockers augmentent de 18 %, atteignant 80% du chiffre d’affaires total de Lockers, croissance compensée par une base de comparaison élevée pour la vente de consignes colis

croissance compensée par une base de comparaison élevée pour la vente de consignes colis Sur l’ensemble de l’exercice, la croissance des revenus liés aux souscriptions des activités Digital et Lockers devrait rester solide, tandis que la tendance de l’activité Mail devrait continuer à s’améliorer

Perspectives 2026 confirmées

Paris, le 21 mai 2026

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), plateforme mondiale d’automatisation au service de connexions professionnelles sécurisées et durables, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2026 (période close le 30 avril 2026).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré :

« Au premier trimestre 2026, nous avons une nouvelle fois démontré la richesse, la solidité et la pertinence de la plateforme d’automatisation digitale de premier plan de Quadient. La conjugaison d’un faible taux d’attrition, d’une forte dynamique commerciale et d’une croissance à deux chiffres des revenus liés aux souscriptions nous ont permis d’enregistrer une forte accélération de la croissance annualisée de l’ARR du Digital. Cela est de bon augure pour le reste de l’année, alors que nous allons de plus en plus bénéficier du déploiement de la facturation électronique en France. Dans le même temps, le recul de l’activité Mail s’est nettement atténué, en particulier dans le placement de nouveaux équipements de courrier et de mise sous pli, une tendance qui devrait se poursuivre en 2026. Enfin, l’activité Lockers a maintenu une solide dynamique de croissance de ses revenus récurrents, même si la performance a été pénalisée par une base de comparaison élevée pour les ventes de consignes. Au total, nous nous attendons à ce que la croissance des revenus liés aux souscriptions des activités Digital et Lockers demeure solide et à ce que l’amélioration des tendances du Mail se poursuive. Nous sommes donc confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2026. »

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2026

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 243 millions d’euros au cours du premier trimestre de l’exercice 2026, en retrait organique de 1,9 % (baisse de 6,0 % en données publiées) par rapport au premier trimestre 2025. La croissance publiée intègre un effet périmètre positif de 1 million d’euros qui correspond aux acquisitions de Serensia (juin 2025) et de CDP Communications (décembre 2025). Cet effet a été plus que compensé par un impact de change négatif de 12 millions d'euros.

Les revenus liés aux souscriptions (188 millions d’euros, soit 77 % du chiffre d’affaires total) ont progressé de 1,3 % en organique au cours du premier trimestre de 2026, portés par une croissance à deux chiffres des activités Digital et Lockers, qui représentent ensemble 43 % du chiffre d'affaires total lié aux souscriptions (contre 39 % au premier trimestre 2025). En revanche, malgré un net ralentissement de la baisse des ventes d’équipements de l’activité Mail, les revenus non récurrents(3) sont en recul organique de 11,3 % par rapport au premier trimestre 2025, reflétant (i) la baisse du chiffre d'affaires des services professionnels dans l’activité Digital, (ii) une base de comparaison élevée pour les ventes d’équipements de l’activité Lockers et, plus généralement, (iii) la poursuite du renforcement de la récurrence du modèle économique de Quadient.

Par zone géographique, l'Amérique du Nord (57 % du chiffre d'affaires) et le segment des Principaux pays européens (35 % du chiffre d'affaires) ont respectivement enregistré des replis organiques de 1,4 % et 1,2 % par rapport au premier trimestre 2025, ce qui constitue une amélioration par rapport aux trimestres précédents, notamment dans l’activité Mail. Le segment International (8 % du chiffre d'affaires) a reculé de 8,0 % en organique, principalement en raison d'une base de comparaison défavorable concernant les ventes d’équipements de l’activité Lockers.

Chiffre d’affaires consolidé par Solution

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Variation

publiée(1) Variation

organique Digital 71 67 + 5,2 % + 6,8 % Mail 148 164 - 9,7 % - 5,2 % Lockers 24 27 - 11,0 % - 3,8 % Total Groupe 243 258 - 6,0 % - 1,9 %

Digital

Au cours du premier trimestre de 2026, le chiffre d’affaires de l’activité Digital a atteint 71 millions d’euros, en croissance organique de 6,8 % par rapport au premier trimestre de 2025.

Cette progression s'explique par la forte croissance organique de 10,8 % des revenus liés aux souscriptions enregistrée au cours de la période, témoignant d'une dynamique soutenue par rapport aux trimestres précédents. Toutes les régions ont contribué à cette progression et plus particulièrement l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, ainsi que le segment International, qui affichent une croissance à deux chiffres. La part des revenus liés aux souscriptions dans le chiffre d'affaires total de l’activité Digital a continué de progresser et s'établit à 88 %, contre 85 % au premier trimestre 2025, tandis que les revenus non récurrents ont reculé de 16,2 % en organique reflétant, d’une part, la poursuite du renforcement de la récurrence du modèle économique de Quadient et, d’autre part, la diminution des services professionnels, notamment liée à une stratégie d'externalisation accrue, en particulier en Amérique du Nord.

À la fin du premier trimestre 2026, la base de revenus annuels récurrents (ARR)(1) atteignait 257 millions d’euros, contre 250 millions d’euros à fin janvier 2026, ce qui représente une croissance organique de 15,9 % en rythme annualisé(4). La performance a été notamment portée par un faible taux d’attrition, ainsi que par une solide progression des prises de commandes au cours du trimestre, reflétant la forte dynamique liée au passage à la facturation électronique en France, de solides performances dans le domaine de la gestion de la communication client (CCM) en Amérique du Nord et une forte traction auprès des PME pour les solutions Digital dans l’ensemble des régions.

En CCM, la suite Inspire de Quadient a renforcé sa position de marché, en obtenant la distinction « Best-in-Class for Technology & Solution Breadth » par Omdia(5), qui reconnaît à la fois sa technologie et l’étendue de ses capacités, le rapport soulignant comment les solutions de Quadient favorisent des communications centrées sur l’humain et enrichies par l’intelligence artificielle.

Dans le domaine de l’automatisation financière, la réforme à venir de la facturation électronique a généré une forte dynamique commerciale, en particulier en France. Au premier trimestre 2026, Quadient a enregistré une nette accélération de la demande, avec la constitution d’un pipeline solide, des cycles de vente plus courts et une activité de prises de commandes soutenue. La facturation électronique a ainsi représenté la grande majorité des nouvelles commandes en France, que ce soit à travers l’acquisition de nouveaux clients ou le développement de la base existante. Ce trimestre est ainsi le meilleur jamais enregistré en matière d’acquisition de clients en France, confirmant la pertinence de l’offre de Quadient à l’approche de l’application de la réforme française.

En parallèle, Quadient participe au « Grand Pilot Facturation Electronique » lancé par l’administration française, illustrant son niveau de préparation sur le sujet. Avec Serensia by Quadient, la Société accompagne certains des plus grands émetteurs de factures en France dans ce programme de pré-déploiement, au travers de tests à grande échelle en conditions réelles de production. Cette dynamique positionne Quadient parmi les plateformes les plus avancées à ce stade et renforce sa crédibilité auprès des clients en amont de l’échéance de septembre 2026.

Mail

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail a atteint 148 millions d’euros au cours du premier trimestre de 2026, en repli organique de 5,2 % par rapport au premier trimestre 2025. Portée notamment par les ventes d’équipement, cette évolution traduit une amélioration significative par rapport aux trimestres précédents, ainsi qu’une convergence progressive vers les tendances du marché.

Les ventes d’équipements et de licences ont reculé de 3,6 % en organique, marquant une nette atténuation de la baisse de 12 points par rapport au quatrième trimestre 2025 (-15,6%), principalement portée par l’amélioration des tendances en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Cette atténuation devrait se poursuivre au cours de l’exercice 2026.

Les revenus liés aux souscriptions (72 % du chiffre d’affaires total de l’activité Mail) ont enregistré un recul organique de 5,9 % sur le trimestre, reflétant l’évolution progressive de la base installée et des revenus associés.

L’amélioration de la tendance de l’activité Mail a été soutenue par une dynamique commerciale solide concernant le placement de nouveaux équipements, systèmes d’affranchissement comme de mise sous pli, dans l’ensemble des régions, ainsi que par de nouvelles innovations produit. Par ailleurs, l’activité Mail a continué de générer des opportunités de ventes croisées pour l’activité Digital, notamment dans les solutions de gestion des comptes fournisseurs, où les prises de commandes liées à la réforme de la facturation électronique sont restées soutenues.

Lockers

Le chiffre d’affaires de l’activité Lockers s’est établi à 24 millions d’euros au premier trimestre 2026, en baisse organique de 3,8 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une forte croissance organique de 18,0 % au premier trimestre 2026, portée principalement par la dynamique soutenue des réseaux de consignes colis ouverts, les initiatives visant à accroître leur utilisation, ainsi que la hausse des volumes de colis. Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 80 % du chiffre d’affaires au premier trimestre 2026 (contre 65 % au premier trimestre 2025).

Les revenus non récurrents ont reculé de 44,6 % en organique au premier trimestre 2026, pénalisés par une base de comparaison élevée liée à un déploiement important de consignes dans le segment International au premier trimestre 2025, ainsi que par une performance plus modeste du segment multifamily aux États-Unis.

Le parc installé de consignes colis de Quadient a atteint un total d’environ 28 200 unités à la fin du premier trimestre 2026, avec près de 500 nouvelles consignes déployées à l’échelle mondiale au cours du trimestre. Cela reflète l’accélération continue des installations de nouvelles consignes, notamment dans les réseaux ouverts au Royaume-Uni et en France, où le parc installé combiné a quasiment doublé depuis janvier 2025.

Au Royaume-Uni, Quadient a signé un accord majeur avec Morrisons, cinquième chaîne de supermarchés du pays, afin de sécuriser 500 emplacements premium dans des sites de vente à fort trafic, renforçant significativement la couverture de son réseau de consignes ouvert. Aux États-Unis, Quadient a poursuivi son développement sur les campus avec de nouveaux déploiements de sa solution Parcel Pending auprès de l’Université de Caroline du Sud.

PERSPECTIVES 2026 CONFIRMEES

Quadient confirme ses perspectives pour l’exercice 2026, telles qu’annoncées le 25 mars dernier, à savoir :

une variation organique du chiffre d’affaires comprise entre -2 % et +2 % ;

une marge d’EBITDA supérieure à 20 % dans l’activité Digital, supérieure à 25 % dans l’activité Mail et supérieure à 10 % dans l’activité Lockers.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur son site Relations investisseurs à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/fr/newsroom.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE & WEBCAST

Quadient organise une conférence téléphonique et un webcast audio (en anglais) à partir de 18h00, heure de Paris (17h00 heure de Londres) ce jour.

Pour rejoindre le webcast, cliquez sur le lien suivant : Webcast .

Pour écouter la présentation par téléphone, veuillez composer l’un des numéros suivants :

- France : +33 1 70 91 87 04 ;

- États-Unis : +1 718 705 8796 ;

- Royaume-Uni (accès international standard) : +44 1 212 818 004.

La rediffusion du webcast audio sera également disponible sur le site Relations investisseurs du Groupe pendant 12 mois.

Agenda financier

18 juin 2026 : Assemblée Générale

Assemblée Générale 23 septembre 2026 : Résultats semestriels et chiffre d’affaires du deuxième trimestre

: Résultats semestriels et chiffre d’affaires du deuxième trimestre 1 er décembre 2026 : Chiffre d’affaires du troisième trimestre





A propos de Quadient®

Quadient conçoit et développe des solutions d’automatisation centrées sur l’humain et enrichies par l’IA au service des communications d’entreprises. Des centaines de milliers de clients s’appuient sur notre plateforme logicielle pour créer, distribuer et gérer des communications critiques avec simplicité, rapidité et efficacité. De l’automatisation financière et la gestion des communications clients à la gestion du courrier et des colis, Quadient réduit les frictions opérationnelles et optimise les coûts, permettant à ses clients de se concentrer sur la croissance et la création de valeur. Quadient est cotée sur Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC Technology. Faites place au remarquable sur https://invest.quadient.com/

Contacts

Laura Paxton, Quadient

+33 (0)6 07 30 33 86

l.paxton@quadient.com

financial-communication@quadient.com



OPRG Financial

Fabrice Baron

+33 (0)6 14 08 29 81

fabrice.baron@omc.com

ANNEXE

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2026 par géographie

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Variation

publiée Variation organique Amérique du Nord(a) 139 151 - 8,2 % - 1,4 % Principaux pays européens(b) 85 86 - 0,9 % - 1,2 % International(c) 19 21 - 11,0 % - 8,0 % Total Groupe 243 258 -6,0 % -1,9 % (a) Incluant le Brésil, le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.

(b) Incluant l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie (hors Mail), la Suisse et le Royaume-Uni.

(c) Le segment International regroupe les activités Digital, Mail et Lockers en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Glossaire

Croissance organique

Correspond à la croissance du chiffre d’affaires en données publiées, ajustée des effets de change et de périmètre, afin de refléter la performance à périmètre et taux de change constants. Les impacts de change sont neutralisés par l’application de taux de change constants ; les effets de périmètre sont ajustés afin d’exclure l’impact des acquisitions, des cessions ou des variations de périmètre de consolidation entre les périodes.

Croissance publiée

Correspond à l’évolution du chiffre d’affaires d’une période sur l’autre telle que publiée, sans ajustement des effets de change ni des variations de périmètre de consolidation.

EBIT courant

Correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents qui ne sont pas représentatifs de la performance opérationnelle courante de Quadient et qui sont présentés séparément dans le compte de résultat (également appelé résultat opérationnel courant).

EBITDA

Correspond au résultat opérationnel courant (EBIT courant) avant dotations aux amortissements.

Revenus annuels récurrents (ARR)

Indicateur prospectif des revenus futurs liés aux souscriptions. Il correspond à la valeur annualisée moyenne des revenus récurrents associés aux relations de souscription actives à la fin de la période de reporting, incluant (i) les composantes contractuelles fermes et (ii) une composante liée aux volumes, non contractuellement engagée, déterminée sur la base de l’utilisation réelle moyenne des clients au cours des six derniers mois (représentant généralement environ 15 % du total).

Revenus liés aux souscriptions

Correspondent aux revenus récurrents générés dans le cadre de contrats de souscription conclus avec les clients. Ils excluent les revenus non récurrents tels que les ventes de licences et de matériels, ainsi que les services professionnels associés.

Revenus non récurrents

Correspondent aux revenus générés par des activités qui ne reposent pas sur des contrats de souscription et ne donnent pas lieu à des flux de revenus récurrents. Ils incluent des éléments non récurrents tels que les ventes de licences et de matériels, ainsi que les services professionnels associés.

(1) Se référer au glossaire pour la définition de ce terme.

(2) Revenus récurrents annuels.

(3) Se référer au glossaire pour la définition de ce terme.

(4) L’ARR à fin avril 2026 a été impacté par un effet de change négatif de 2 millions d’euros par rapport à fin janvier 2026.

(5) Omdia Universe: Customer Communications Management (CCM), 2026

Pièce jointe