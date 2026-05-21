Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale du 16 juin 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2026

Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Le 21 mai 2026. GTT (Gaztransport et Technigaz) informe ses actionnaires que l’Assemblée générale annuelle (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires se tiendra le mardi 16 juin 2026 à 14 heures au Domaine de St Paul, 102 route de Limours – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

L’avis de réunion, contenant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » (www.journal-officiel.gouv.fr/balo) le 29 avril 2026. Cet avis peut être également consulté sur le site internet de GTT (www.gtt.fr).

L’avis de convocation sera publié le 29 mai 2026 sur le site du BALO ainsi que dans un journal d’annonces légales et sera également consultable sur le site internet de GTT.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les informations visées à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce ainsi que le Document d’enregistrement universel 2025 de GTT peuvent être consultés sur le site internet de la Société, dans la rubrique dédiée à l’Assemblée générale ( Assemblée générale | GTT ).

L’Assemblée sera retransmise en direct sur le site internet de la Société. La vidéo sera également disponible en différé.

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions maritimes et digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

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