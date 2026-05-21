TME PHARMA ANNONCE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE 2026

Berlin, Allemagne, le 21 mai 2026, 18 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), Une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer du cerveau et les maladies oculaires annonce aujourd'hui que l'assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) de la société se tiendra le 15 juin 2026 à 10 h 00 (heure d'Europe centrale d'été) au Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference Center, Schiphol Boulevard 101, 1118 BG, à l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas.

Toutes les informations nécessaires concernant l'assemblée, y compris l'ordre du jour, sont disponibles sur le site web de la société. Les actionnaires détenant des actions de la société au 18 mai 2026 peuvent s'inscrire à l'assemblée ou voter par procuration.

Cette assemblée générale annuelle est convoquée afin de voter, notamment, sur l'approbation des comptes annuels 2025, ainsi que sur la nomination de nouveaux membres du Conseil de surveillance et du Directoire de la société. La nomination de M. Izeboud, ancien membre du Conseil de surveillance de juillet 2020 à juin 2025, sera proposée aux actionnaires. M. Izeboud peut apporter une grande valeur ajoutée à TME, car il dispose d’une vaste expérience et d’une expertise approfondie dans les domaines de la banque d’investissement et des fusions-acquisitions.

En outre, il sera demandé aux actionnaires de nommer M. Eulberg au Conseil d'administration en tant que directeur des opérations (COO). À la suite des changements intervenus en juin 2025, lorsque TME est passée à un modèle virtuel, M. Eulberg est resté étroitement impliqué dans la société en tant que consultant pour assister le PDG van den Ouden sur les questions scientifiques, et sa nomination au Conseil d'administration faciliterait la gestion des opérations de la société.

Diede van den Ouden, CEO de TME Pharma, a déclaré : « J'ai le plaisir de présenter aux actionnaires le Dr Dirk Eulberg en tant que candidat au poste de directeur des opérations. Sa nomination officialise un partenariat qui s'est révélé d'une importance cruciale. Au cours des derniers mois, sa contribution a été essentielle à l'avancement de notre programme clinique et opérationnel, et je me réjouis de voir Dirk assumer ce rôle de direction élargi. Fort de vingt-cinq ans d’expérience dans le développement de médicaments et d’un engagement profond envers la mission de TME, je suis convaincu que sa nomination sera d’une grande valeur pour la société et ses actionnaires.

Je suis également heureux de proposer à nouveau la candidature du Dr Oscar Izeboud en tant que membre du Conseil de surveillance, après ses précédentes fonctions au sein de TME Pharma. Sa combinaison unique d’expérience dans les sciences de la vie et d’expertise approfondie du secteur européen des biotechnologies correspond exactement à ce dont TME Pharma a besoin alors que nous recherchons activement des partenariats stratégiques, des accords de licence et des opérations de financement. Avec la reconduction du Dr PetitBon et du Dr Schalop, nous abordons cette nouvelle phase avec une équipe de direction solide et équilibrée. Je me réjouis d’accueillir nos actionnaires le 15 juin et d’avoir une discussion ouverte sur les opportunités qui s’offrent à nous. »

Les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 et le rapport du conseil d'administration pour l'année 2025, la convocation à l’assemblée générale, l’ordre du jour et les notes explicatives relatives à celui-ci, les profils de poste des membres du conseil d’administration, une description des principales conditions de la nomination du Dr Dirk Eulberg, le calendrier de rotation des membres du conseil de surveillance, ainsi que les instructions et documents nécessaires à la participation et au vote en personne ou par procuration à l’assemblée générale, sont disponibles sur le site web de la société, dans une section dédiée de la page « Gouvernance d’entreprise ». Ces documents sont également disponibles aux locaux de la Société, situés Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589 Berlin, Allemagne, pour les actionnaires et les personnes habilitées à assister à l’assemblée qui, sur simple demande, en recevront un exemplaire gratuit.

En vertu du droit néerlandais et des statuts de la Société, les personnes habilitées à assister et à voter à l’AGM sont les actionnaires de la Société (ce qui, aux fins de la présente convocation, inclut les titulaires d’un droit d’usufruit de droit néerlandais) qui (i) étaient inscrits en tant qu’actionnaires dans l’un des registres administratifs des intermédiaires participant (indirectement) à Euroclear France au 18 mai 2026 (la « Date d’enregistrement ») après que toutes les écritures de débit et de crédit ont été traitées à la Date d’enregistrement et (ii) ont notifié à la Société, au plus tard à 17 h 00 (CEST) le 8 juin 2026, leur intention de participer par écrit ou par voie électronique (les coordonnées sont disponibles sur le site web de la Société).

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

TME Pharma NV

Diede van den Ouden, CEO

ir@tmepharma.com

À propos de TME Pharma

TME Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le cancer et les maladies oculaires. Les principaux composés de la société ont été conçus pour agir sur le microenvironnement tumoral (TME) et le cycle immunitaire du cancer en brisant les barrières de protection des tumeurs contre le système immunitaire et en bloquant la réparation des tumeurs. Voici quelques informations supplémentaires sur les actifs de l'entreprise qu'elle souhaite concéder sous licence :

NOX-A12 (olaptesed pegol, un aptamère L-ARN anti-CXCL12), qui fait actuellement l'objet d'une étude (essai clinique de phase 1/2 GLORIA) chez des patients nouvellement diagnostiqués avec un cancer du cerveau qui ne bénéficieront pas cliniquement d'une chimiothérapie standard. La FDA américaine et le BfArM allemand ont approuvé la conception d'un essai randomisé de phase 2 sur le glioblastome, et TME Pharma a obtenu la désignation Fast Track de la FDA pour le NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab pour le traitement du glioblastome, un cancer agressif du cerveau chez l'adulte. Le NOX-A12 en association avec la radiothérapie avait également reçu auparavant la désignation de médicament orphelin (ODD) pour le glioblastome aux États-Unis et le gliome en Europe.

NOX-E36 (emapticap pegol, aptamère L-ARN inhibant le CCL2 et les chimiokines apparentées), qui est en cours d'évaluation dans les maladies ophtalmiques nécessitant des traitements bien tolérés et ayant un effet antifibrotique.

Sous la direction de son nouveau PDG, Diede van den Ouden, qui a rejoint la société en juin 2025, celle-ci entreprend actuellement une restructuration stratégique dans le but de fournir les ressources financières nécessaires pour libérer la valeur de NOX-A12 et NOX-E36. Ces mesures comprennent :

Levée de fonds auprès de sources alternatives

La recherche d'opportunités commerciales stables et génératrices de trésorerie afin d'atteindre un flux de trésorerie opérationnel positif pour la société

L'exploitation des reports de pertes fiscales





Pour plus d'informations, consultez le site : www.tmepharma.com .

À propos de l'étude GLORIA

L’étude GLORIA (NCT04121455), actuellement suspendue, est une étude de phase 1/2 d’escalade de dose menée par TME Pharma, évaluant le NOX-A12 en association avec la radiothérapie chez des patients atteints d’un glioblastome (cancer du cerveau) partiellement réséqué ou non réséqué en première ligne, présentant un promoteur MGMT non méthylé (résistant à la chimiothérapie standard). GLORIA évalue également la sécurité et l’efficacité du NOX-A12 dans un bras d’expansion où le NOX-A12 est associé à la radiothérapie et au bevacizumab.



À propos de l'étude OPTIMUS

OPTIMUS (NCT04901741) est une étude ouverte de phase 2 à deux bras envisagée par TME Pharma [AA1] sur le NOX-A12 associé au pembrolizumab et à l'irinotécan nanoliposomal/5-FU/leucovorine ou à la gemcitabine/nab-paclitaxel chez des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique microsatellite stable.

Avertissement

Les traductions de ce communiqué de presse dans d'autres langues que l'anglais sont fournies uniquement à titre indicatif pour les lecteurs ne maîtrisant pas l'anglais. La société s'est efforcée de proposer une traduction fidèle du texte original en anglais, mais de légères différences peuvent subsister en raison des subtilités inhérentes à la traduction. Ce communiqué de presse contient des informations qui constituent des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles de TME Pharma et sont soumis à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents et difficiles à prévoir. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévus, on peut citer, sans s'y limiter, les risques inhérents au développement de médicaments oncologiques, notamment les essais cliniques, ainsi que le calendrier et la capacité de TME Pharma à obtenir les autorisations réglementaires pour le NOX-A12 et tout autre candidat-médicament. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont valables à la date de sa publication, et TME Pharma ne s'engage à aucune mise à jour de ces informations, sauf si la loi applicable l'exige.

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