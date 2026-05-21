WORLDLINE : Assemblée Générale - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée Générale Mixte

du 11 juin 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris - La Défense, le 21 mai 2026 – Les actionnaires de Worldline [Euronext: WLN] sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 11 juin 2026 à 14 heures 30 au Cloud Business Center – 10 bis rue du Quatre Septembre – 75002 Paris

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du

6 mai 2026, bulletin n°54. L’avis de convocation sera publié au BALO le 22 mai 2026.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale sera retransmise en direct (en français et en anglais) sur le site Internet de la Société (Assemblée des Actionnaires).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les documents préparatoires à l’Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont publiés et sont consultables sur le site internet de la Société ( Assemblée des Actionnaires ).

Pour toute information ou question, vous pouvez contacter le département Relations Investisseurs.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2025. Worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

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