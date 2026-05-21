COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Assemblée générale 2026 de Valeo





21 mai 2026 – Paris, France – L’Assemblée générale des actionnaires de Valeo s’est tenue aujourd’hui sous la présidence de Gilles Michel, Président du Conseil d’administration, et a approuvé toutes les résolutions.

Elle a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et a décidé la distribution d’un dividende de 0,44 euro par action. Ce dividende sera détaché de l'action le 26 mai 2026, avec une date de référence (record date) fixée au 27 mai 2026 et sera mis en paiement le 28 mai 2026.

L’Assemblée générale a approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de Gilles Michel pour une durée de quatre ans. Le Conseil d'administration, qui s’est réuni à l’issue de l’Assemblée générale, a reconduit à l’unanimité Gilles Michel dans ses fonctions de Président du Conseil d’administration. Conformément aux dispositions statutaires relatives à la limite d’âge, Gilles Michel pourra exercer les fonctions de Président du Conseil d’administration jusqu’à l’Assemblée 2027 statuant sur les comptes de l’exercice 2026. Compte tenu de ces éléments, une réflexion sur la présidence du Conseil d’administration au-delà de l’Assemblée 2027 est en cours.

En outre, l’Assemblée générale a renouvelé les mandats d'administrateur de Bruno Bézard et de Bpifrance Participations, représentée par Alexandre Ossola, pour une durée de quatre ans.

Par ailleurs, Sascha Zahnd a souhaité remettre son mandat à la disposition du Conseil avec effet à l’issue de l’Assemblée générale. Le Conseil remercie chaleureusement Sascha Zahnd pour sa précieuse contribution aux travaux du Conseil d’administration et du Comité stratégique, basée sur sa riche expérience industrielle et internationale.

Dans le prolongement de cette évolution de la composition du Conseil, l’Assemblée générale a décidé de nommer Fabienne Lecorvaisier en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans.

Le Conseil d’administration est donc composé à l’issue de l’Assemblée générale de 15 membres, dont 91,66 % d’administrateurs indépendants et 50 % de femmes (hors administrateurs salariés).

L’Assemblée générale a également approuvé la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2025 aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux (votes ex post) ainsi que les politiques de rémunération applicables aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2026 (votes ex ante).

Enfin, les actionnaires ont renouvelé les autorisations en matière de rachat d’actions et d’attribution d’actions gratuites.









À propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le groupe est organisé autour de ses divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays | 149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

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