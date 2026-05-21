Paris, le 21 mai 2026 à 18h45



COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Eramet a généré 2,5 Mds€ de contributions économiques en 2025, avec des niveaux élevés au Gabon et au Sénégal

Le groupe Eramet a maintenu un niveau de contributions économiques élevé dans ses pays d’implantation avec 2,5 Mds€ de contributions économiques en 2025, proche de celui de 2024 (2,7 Mds€), traduisant le maintien de ses engagements dans les territoires.

Les contributions atteignent des niveaux particulièrement élevés au Gabon et au Sénégal, passant respectivement de 753,3 M€ à 853,1 M€ et de 185,4 M€ à 229,7 M€.

En Argentine, Eramet maintient une contribution économique significative à 230,9 M€.

Les actions du Groupe ont bénéficié au total à plus de 314 000 personnes, en augmentation sur un an, traduisant une portée élargie des projets déployés.

La contribution économique du Groupe repose principalement sur les achats et la sous-traitance réalisée dans les pays (1,46 Md€), qui représentent près de 57 % du total, mais aussi sur les paiements aux États, qui s’élèvent à 509,7 M€ en 20251 en progression par rapport à 2024 (441 M€).

Les investissements communautaires s’élèvent à 15,6 M€, un niveau proche de celui de 2024 (16,2 M€), traduisant le maintien des actions engagées dans les territoires. Le Groupe poursuit par ailleurs ses actions de mécénat à travers le programme Eramet Beyond, déployé notamment au Gabon, au Sénégal, en Argentine et en Indonésie, avec des projets en faveur de l’éducation, de l’entrepreneuriat et du développement local. Ces investissements n’incluent pas les dépenses liées à la gestion des impacts des opérations sur les communautés locales2.

Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise du groupe Eramet :

« Pour Eramet, le rôle d’un écosystème minier va au-delà de la seule activité industrielle : il contribue aussi durablement au développement local, à travers l’emploi, un dialogue nourri avec les communautés et des projets concrets menés avec les institutions et les partenaires locaux. Avec 2,5 Mds€ de contributions économiques en 2025, le Groupe maintient ses engagements en matière de développement économique et social dans les territoires où il est implanté. Les niveaux élevés au Gabon et au Sénégal illustrent cette volonté d’ancrage et de création de valeur partagée au plus près des besoins des populations. »



Au Gabon : une contribution économique en forte hausse, atteignant un niveau record de 853,1 M€ sur l’année

Au Gabon, où le Groupe est implanté à travers Comilog et Setrag, la contribution économique a atteint 853,1 M€ en 2025, en hausse par rapport à 2024 à 753,3 M€. Elle comprend 480,2 M€ d’achats dans le pays, 158 M€ de masse salariale pour 10 871 emplois directs, et 207,3 M€ d’impôts et taxes.

Comilog a déployé avec le Fonds RSE, et en partenariat avec l’Etat gabonais, des projets structurants à grande échelle, avec plus de 7 M€ investis dans le développement territorial. Certains projets sont pluriannuels, plus précisément ceux liés au développement d’infrastructures engagés l’année précédente. Ces investissements se traduisent par la réalisation de 26 projets communautaires – dans les communes de Moanda, Mounana et Bakoumba – portant sur l’amélioration des infrastructures de base (eau, voiries, éclairage), la construction d’un lycée d’excellence visant à renforcer l’offre éducative, et le soutien au développement économique local. Ces initiatives contribuent à améliorer l’accès aux services essentiels pour plus de 240 000 personnes, notamment à travers des infrastructures d’intérêt public : parmi ces réalisations, l’hôpital départemental de Moanda a accueilli 6 516 patients, dont 1 230 femmes, s’inscrivant dans le renforcement de l’offre de santé locale.

Comilog soutient en complément 27 projets économiques dans le cadre du fonds d’amorçage, bénéficiant à 130 entrepreneurs pour l’année 2025, contribuant au développement du tissu économique principalement des communes de Moanda, Mounana et Bakoumba.

Ces dynamiques économiques sont également renforcées par deux projets structurants inscrits dans la durée : l’usine de pavés de Konda, mise en service en 2021 et employant près de 40 personnes, qui a déjà produit les pavés nécessaires au revêtement de dizaines de kilomètres de voiries secondaires à Moanda ; et l’hôtel Buding, inauguré en juillet 2023, qui offre 39 chambres et a permis la création d’environ 40 emplois locaux, majoritairement occupés par des femmes. Ces initiatives contribuent à diversifier l’économie locale et à renforcer l’employabilité sur le territoire.

Setrag, de son côté, a poursuivi son engagement le long du corridor ferroviaire, à travers un dispositif de concertation associant réunions, ateliers, visites de terrain et campagnes de sensibilisation. En 2025, 1 845 parties prenantes ont été rencontrées afin de maintenir un dialogue régulier avec les acteurs locaux, de favoriser le bon déroulement des activités ferroviaires et de prévenir les risques, notamment en matière de sécurité et de cohabitation avec les populations riveraines.

En parallèle, 4 696 personnes ont été sensibilisées à la sécurité ferroviaire et plus de 3 200 bénéficiaires ont été accompagnés, notamment à travers des actions de prévention et de santé.

En complément, dans le cadre du programme Eramet Beyond, le Groupe a poursuivi en 2025 le déploiement d’initiatives en faveur de l’éducation et de l’entrepreneuriat local :

Femmes d’Avenir (en partenariat avec Women In Africa Philanthropy) : dans sa troisième promotion, le programme a accompagné 154 femmes entrepreneures à Libreville et Moanda, afin de renforcer leur autonomie économique et structurer un tissu entrepreneurial féminin durable.

(en partenariat avec Women In Africa Philanthropy) : dans sa troisième promotion, le programme a accompagné 154 femmes entrepreneures à Libreville et Moanda, afin de renforcer leur autonomie économique et structurer un tissu entrepreneurial féminin durable. Lire pour l’Avenir (en partenariat avec Bibliothèques Sans Frontières) : achevé en 2025, le programme a permis de réduire les inégalités d’accès à l’éducation grâce au déploiement de 6 Ideas Cube (des petits serveurs informatiques accueillant une bibliothèque numérique accessible sans connexion internet, 1 500 ouvrages et l’accès à des contenus éducatifs numériques), au bénéfice de près de 5 000 élèves et plus de 200 enseignants.

(en partenariat avec Bibliothèques Sans Frontières) : achevé en 2025, le programme a permis de réduire les inégalités d’accès à l’éducation grâce au déploiement de 6 Ideas Cube (des petits serveurs informatiques accueillant une bibliothèque numérique accessible sans connexion internet, 1 500 ouvrages et l’accès à des contenus éducatifs numériques), au bénéfice de près de 5 000 élèves et plus de 200 enseignants. Programme de bourses Yam’na : poursuite de l’engagement en faveur de l’égalité des chances, avec 18 nouveaux élèves accompagnés dans la durée de leur parcours éducatif.





La Fondation Lékédi Biodiversité contribue également au Gabon au développement durable des territoires en soutenant des actions concrètes en faveur de la biodiversité, de l’éducation, de la santé et de l’entrepreneuriat local, au bénéfice des communautés riveraines, en particulier autour de Moanda. 2 100 élèves pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026 (élèves en 3ème et 2nde) ont bénéficié du programme « Gabon Green Generation by Lékédi » d’éducation environnementale à destination des élèves de Bakoumba et de Moanda. Il vise à apporter aux jeunes une conscience des enjeux de biodiversité, les sensibiliser aux défis du changement climatique et les familiariser aux métiers du développement durable. 4 838 élèves ont de plus été sensibilisés à la protection de l'environnement et aux métiers verts.

Au Sénégal : une contribution économique en hausse de 23 % et un dialogue renforcé avec les parties prenantes locales

Au Sénégal, la contribution économique d’Eramet Grande Côte (EGC), filiale du Groupe, est en nette progression en 2025, atteignant 229,7 M€, contre 185,4 M€ en 2024, soit une hausse d’environ 23 %, incluant 111,4 M€ d’achats dans le pays, 40 M€ de masse salariale, et 77 M€ d’impôts et taxes.

Les investissements communautaires, à hauteur de 1,3 M€, ont permis de mettre en œuvre 34 projets dans 9 communes dans les régions de Diogo et Louga, portant notamment sur l’accès aux services essentiels, le soutien à l’éducation et le développement économique local, permettant ainsi l’accès à l’eau potable pour 2 500 personnes, le soutien à 24 établissements scolaires accueillant près de 9 848 élèves, ainsi que l’accompagnement de plus de 1 000 bénéficiaires dans des programmes d’entrepreneuriat, majoritairement des femmes.

Eramet Grande Côte a par ailleurs renforcé son dialogue avec les parties prenantes locales dans le cadre de ses activités et du déploiement de ses projets territoriaux. Le site a obtenu en février 2026 le niveau de performance IRMA 50, l’un des standards internationaux de référence du secteur minier en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, qui accorde une place centrale à la concertation et à l’engagement des parties prenantes. En 2025, ces échanges ont mobilisé 7 719 acteurs locaux, à travers des réunions de concertation, des ateliers et des actions de sensibilisation, afin d’anticiper les impacts des opérations, d’adapter les initiatives aux besoins des territoires et de favoriser une mise en œuvre concertée des projets.

Ces initiatives contribuent à améliorer durablement les conditions de vie et à renforcer la dynamique économique des territoires.

En complément, dans le cadre du programme Eramet Beyond, le Groupe a poursuivi en 2025 le déploiement d’initiatives en faveur de l’entrepreneuriat et du développement économique local :

Femmes d’Avenir Sénégal (en partenariat avec Women in Africa Philanthropy) : dans sa deuxième promotion, le programme a accompagné 195 entrepreneures dans les régions de Dakar, Thiès, Louga et Kébémer, contribuant à leur autonomisation économique à travers un parcours combinant compétences entrepreneuriales, soft skills et leadership.

(en partenariat avec Women in Africa Philanthropy) : dans sa deuxième promotion, le programme a accompagné 195 entrepreneures dans les régions de Dakar, Thiès, Louga et Kébémer, contribuant à leur autonomisation économique à travers un parcours combinant compétences entrepreneuriales, soft skills et leadership. Programme BUILD (Beyond Uniting Initiatives for Louga’s Development) : déployé dans la région de Louga, ce programme vise à structurer des filières économiques locales (agriculture, élevage, pêche). En 2025, 120 personnes ont été formées aux techniques de transformation et de valorisation des productions, afin de renforcer la création de valeur sur les territoires.

En Argentine : plus de 23 000 bénéficiaires et des actions en faveur des territoires isolés

En Argentine, la contribution économique d’Eramine en 2025 atteint 230,9 M€ - contre 256 M€ en 2024 – comprenant 192,7 M€ d’achats dans le pays, 26,9 M€ de masse salariale et 10,9 M€ d’impôts et taxes, pour 1 118 emplois directs3. Son recul sur un an reflète l’entrée progressive du site dans sa phase opérationnelle, après une phase de construction ayant nécessité un recours plus important aux sous-traitants et aux travaux d’infrastructure. Cette transition s’est accompagnée de la poursuite de la montée en cadence industrielle du site de Centenario en 2025, avec la progression du démarrage de l’usine d’extraction directe de lithium (DLE) et la montée en charge progressive des installations.

Les actions de développement territorial ont bénéficié à plus de 23 000 personnes, avec des réalisations concrètes visant à améliorer l’accès aux services essentiels et les conditions de vie dans les zones d’implantation, notamment auprès des puesteros, communautés d’éleveurs vivant dans des zones rurales isolées.

L’aménagement de 214 km de routes a facilité les déplacements et l’accès aux services publics, tandis que les actions liées à l’eau (incluant la fourniture de 233 900 litres pour l’assainissement et l’agriculture, ainsi que des distributions complémentaires) ont permis de répondre à des besoins essentiels en matière de disponibilité et de qualité de la ressource.

Eramine a également soutenu des initiatives éducatives ayant bénéficié à 979 personnes, ainsi que des actions culturelles touchant 1 510 bénéficiaires. En complément, un dispositif de connectivité locale a été déployé afin de réduire l’isolement de certaines communautés et de renforcer la dynamique sociale et économique des territoires.

En 2025, le Groupe a poursuivi, dans le cadre du programme Eramet Beyond, le déploiement d’initiatives dédiées à l’entrepreneuriat et au développement des territoires :

Programme Triple Impact en partenariat avec la Fundación por Nuestros Niños : déployé dans la province de Salta, il a permis d’accompagner 184 porteurs de projets dans des secteurs variés (habillement, alimentation, artisanat, beauté), à travers des ateliers dédiés au développement entrepreneurial.

déployé dans la province de Salta, il a permis d’accompagner 184 porteurs de projets dans des secteurs variés (habillement, alimentation, artisanat, beauté), à travers des ateliers dédiés au développement entrepreneurial. Farmers for Future en partenariat avec la Fondation Gran Chaco : ce programme vise à soutenir les communautés rurales dans l’agroforesterie, la production agricole et l’accès à l’eau. En 2025, plus de 300 bénéficiaires ont été accompagnés via des formations techniques, un appui de terrain et l’aménagement de leurs parcelles.

ce programme vise à soutenir les communautés rurales dans l’agroforesterie, la production agricole et l’accès à l’eau. En 2025, plus de 300 bénéficiaires ont été accompagnés via des formations techniques, un appui de terrain et l’aménagement de leurs parcelles. Femmes d’Avenir Argentine en partenariat avec Pro Mujer : dans la deuxième promotion, déployée à l’échelle de la province de Salta, le programme a reçu près de 900 candidatures et permis à 500 femmes entrepreneures de compléter l’intégralité du parcours, contribuant à renforcer leur autonomie économique à travers un format hybride combinant sessions présentielles et virtuelles.





En Indonésie : 178,5 M€ de contribution et des investissements en faveur des infrastructures et du développement local

En Indonésie, la contribution économique de Weda Bay Nickel (WBN), joint-venture dont le Groupe est actionnaire minoritaire, atteint 178,5 M€.

Weda Bay Nickel déploie des actions centrées sur le développement des infrastructures, l’accès aux services essentiels et le soutien aux moyens de subsistance locaux.

En 2025, 5,4 M€ ont été investis dans des projets structurants, dont une usine de traitement d’eau potable alimentant jusqu’à 50 000 habitants. Weda Bay Nickel a également contribué à l’amélioration de la mobilité et de la sécurité routière, avec la réalisation de 5 650 mètres de route nationale et le développement de routes locales facilitant l’accès aux services essentiels.

Les infrastructures sociales ont été renforcées à travers des équipements de santé et des services de proximité, tandis que des actions de soutien aux activités économiques locales ont été mises en œuvre, notamment au bénéfice des communautés de pêcheurs et des microentreprises.

Par ailleurs, des initiatives environnementales ont été déployées, avec la plantation de 32 000 mangroves, contribuant à la protection du littoral et à la résilience des écosystèmes.

Le programme Eramet Beyond a également soutenu des initiatives en faveur de l’entrepreneuriat local :

Femmes d’Avenir Indonésie (en partenariat avec Yayasan Cinta Anak Bangsa - Fondation YCAB) : lancée à Jakarta, cette première cohorte a accompagné 468 femmes entrepreneures à travers un parcours structuré, incluant une formation aux fondamentaux de la gestion financière, des ateliers de développement d’activité, ainsi que des masterclass en marketing digital et un mentorat individualisé pour les profils les plus avancés, afin de soutenir la croissance durable de leurs micro-entreprises.

lancée à Jakarta, cette première cohorte a accompagné 468 femmes entrepreneures à travers un parcours structuré, incluant une formation aux fondamentaux de la gestion financière, des ateliers de développement d’activité, ainsi que des masterclass en marketing digital et un mentorat individualisé pour les profils les plus avancés, afin de soutenir la croissance durable de leurs micro-entreprises. Bourses : 41 étudiants, accompagnés depuis l’an dernier, bénéficient d’un soutien financier et d’un mentorat ciblé (gestion de projet, communication, leadership, etc.) pour les accompagner jusqu’à l’achèvement de leur parcours académique, prévu cette année.

En Nouvelle-Calédonie, la SLN poursuit ses actions dans un contexte économique et social complexe. Le dialogue avec les parties prenantes locales s’est concentré sur la poursuite des activités et la concertation autour de la reprise de certains sites miniers, notamment sur la côte Est.

Dans ce cadre, 400 000 € ont été engagés en 2025 au bénéfice de 925 personnes, à travers des projets ciblés d’accès à l’eau et de soutien aux infrastructures locales, répondant aux besoins essentiels des communautés et contribuant au maintien de services de proximité dans les territoires.

En Norvège, la contribution économique d’Eramet Norway s’élève à 301,5 M€, portée par 237,5 M€ d’achats dans le pays et 59,9 M€ de masse salariale.

Les activités s’inscrivent dans un dialogue régulier avec les parties prenantes locales, à travers des échanges avec les autorités et les communautés, notamment sur les enjeux de santé, de sécurité et d’environnement. Par ailleurs, les actions de développement territorial, à hauteur de 150 000 €, soutiennent des initiatives locales en matière d’éducation, de culture et d’action sociale, contribuant à renforcer l’ancrage de la filiale dans les territoires.

Aux États-Unis, à Marietta, la contribution économique atteint 101,5 M€, avec 81,1 M€ d’achats locaux. Le site entretient un dialogue étroit avec les communautés locales à travers des partenariats réguliers avec les établissements éducatifs, les organisations sociales et les acteurs publics. Les actions communautaires, à hauteur de 95 000 €, soutiennent des initiatives locales en matière de santé, d’éducation et de cohésion sociale, contribuant à renforcer les liens avec le territoire.

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



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sandrine.nourrydabi@eramet.com CONTACT PRESSE



Chargée de Relations Presse



Nedjma Amrani



T. +33 7 65 65 44 49



nedjma.amrani@eramet.com





Annexe

Tableau récapitulatif des contributions économiques du Groupe Eramet en 2025



Indicateurs Indicateurs Comilog SETRAG Fondation Lékédi Gabon Eramine EGC SLN ENO EMI WBN au prorata Beyond Indonésie Beyond Cameroun France Total 2025 au prorata Paiements au gouvernement Impôts, taxes, etc. (M€) 201 6,3 207,3 10,9 77 36,3 4 0,4 162,8 11 509,7 Contenu Local Masse salariale (M€) 106 52 158 26,9 40 133,1 59,9 19,9 10,3 120,5 568,6 Contenu Local Montant des achats et sous-traitance dans le pays (M€) 365,8 114,4 480,2 192,7 111,4 228,7 237,5 81,1 127,4 1 459 Investissement communautaire Dépenses d'investissement communautaire (M€) 7,4 0,1 7,6 0,4 1,3 0,4 0,1 0,1 5,4 0,2 0,1 15,6 Investissement communautaire Nombre estimé de bénéficiaires des actions 246 740 3 256 254 920 23 188 13 572 925 20 000 918 61 042 468 15 314 006 Contenu Local Effectifs directs (31 dec 2025) 7 042 3 784 45 10 871 1 118 3 108 2 440 673 212 1 653 832 20 908 Total dépenses (M€) 680,2 172,8 853,1 230,9 229,7 398,5 301,5 101,5 178,5 0,2 0,1 258,9 2 552,9





1 Données publiées dans l’URD 2025 et le rapport intégré 2025 hors JV Weda Bay Nickel.

2 En 2025, le montant des dépenses liées à la gestion des impacts négatifs a été de 10,8 M€ sur le périmètre Eramet incluant la part de Weda Bay Nickel au prorata de la participation d’Eramet.

3 Les emplois directs correspondent aux effectifs des filiales ainsi qu’aux sous-traitants permanents présents sur site.

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