Mobiliers urbains végétalisés : JCDecaux confirme les bénéfices de cette expérimentation

Paris, le 21 mai 2026 – A l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité du 22 mai, JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), présente un premier bilan prometteur de l’expérimentation de végétalisation de 19 mobiliers urbains, menée depuis avril 2024 entre le Jardin du Luxembourg et le Jardin des Plantes à Paris.

Intégrés dans une stratégie globale de continuité écologique entre parcs et espaces arborés, les espaces végétalisés par JCDecaux se transforment en micro-écosystèmes occupés par une grande diversité d’essences végétales, d’insectes et d’oiseaux. Cette initiative démontre son efficacité face à la fragilisation de la biodiversité urbaine. Depuis 2024, les nidifications se répètent et augmentent chaque année dans les 17 nichoirs du parcours. Entre avril et mai 2026, 8 nichoirs ont été occupés par des mésanges charbonnières ou par des mésanges bleues qui ont donné naissance à une vingtaine d'oisillons.



Les espaces végétalisés par de nombreuses essences nectarifères sélectionnées par une équipe d’écologues attirent une grande diversité d’insectes dont 11 espèces pollinisatrices identifiées (abeilles domestiques, bourdons, papillons, etc.). Cette fréquentation confirme l’attractivité écologique des dispositifs et la qualité des aménagements qui se transforment en véritables refuges pour la biodiversité.

Qu’elles soient de rupture ou d’amélioration incrémentale, les innovations de JCDecaux participent à la qualité de vie en ville. Après de nouveaux produits et services inventés par JCDecaux (Abribus®, MUPIs, sanitaires publics à entretien automatique, vélos en libre-service et mobilier digital), la végétalisation des mobiliers urbains s’inscrit dans la continuité de cette dynamique. Elle s’appuie sur le modèle vertueux de JCDecaux, où la communication des marques finance des services d’utilité publique au bénéfice des collectivités et de l’intérêt général.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Innover est dans l’ADN de JCDecaux. Depuis 1964, notre mission est d’améliorer la qualité de vie en ville en proposant aux collectivités des services et des mobiliers urbains esthétiques, utiles, bien entretenus et durables, entièrement financés par la communication des entreprises. Avec la végétalisation de nos dispositifs, élaborée par des équipes d’experts, nous contribuons à la protection de la biodiversité en favorisant le développement de la vie au cœur de l’espace urbain. Mener cette initiative, avec le soutien de et en collaboration avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), est précieux et nous permet de renforcer notre expertise. Nous sommes heureux de ces résultats très prometteurs : une faune et une flore variées s’approprient progressivement ces structures, permettant aux insectes et aux oiseaux de circuler et d’interagir dans un environnement favorable au cœur de la ville, entre deux réservoirs de biodiversité. Forts de ces enseignements, nous poursuivons cette dynamique en installant de nouveaux nichoirs, notamment sur les Abribus® déjà végétalisés afin d’offrir des conditions optimales d’accueil pour les autres espèces d’oiseaux. Cette expérimentation démontre que le mobilier urbain peut devenir un véritable maillon de la continuité écologique. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





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