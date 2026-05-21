Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans du 21 mai 2026

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris La Défense, le 21 mai 2026 – L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans, réunie aujourd’hui à La Défense, a approuvé l’ensemble des 22 résolutions proposées par le Conseil d’Administration. Le résultat des votes est disponible sur le site internet de Nexans. L’Assemblée Générale a été diffusée en direct, en français et anglais, et une version différée sera prochainement disponible sur ce même site.

Les actionnaires ont notamment décidé :

De la distribution d’un dividende de 2,90 euros par action, en augmentation de 11,5% par rapport à l’exercice précédent, qui sera détaché le 25 mai 2026 et mis en paiement le 27 mai 2026 ;

Du renouvellement des mandats de Laura Bernardelli et d’Anne Lebel en qualité d’administratrices indépendantes ; et

De la nomination d’Antonio Cammisecra et de Thierry Fournier en qualité d’administrateurs indépendants.





A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de treize administrateurs, dont 80% d’administrateurs indépendants et 45,5% de femmes.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone. Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être. Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

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