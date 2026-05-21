Elis : Assemblée générale mixte du 21 mai 2026

Assemblée générale mixte des actionnaires du 21 mai 2026

Puteaux, le 21 mai 2026 - L’Assemblée générale des actionnaires d’Elis, présidée par Thierry Morin, Président du Conseil de surveillance, en présence des membres du directoire, s’est tenue le jeudi 21 mai 2026 à la Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri, 75008 Paris.

Le quorum était de 88% et les actionnaires ont adopté́ l’ensemble des résolutions présentées.

L’Assemblée générale a approuvé́ les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2025 et la distribution d’un montant de 0,48€ par action. La date de détachement du coupon est fixée au 26 mai prochain et la distribution sera payée le 28 mai 2026.

L’Assemblée générale a approuvé :

le renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Antoine Burel pour une durée de quatre ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à se prononcer en 2030 sur les comptes de l’exercice 2029.





Le Conseil de surveillance compte 12 membres dont 8 membres indépendants, 5 femmes et 2 représentants des salariés ainsi qu’un censeur. La composition du Conseil offre une complémentarité́ d’expériences et reflète la politique de diversité́ menée par le Groupe.

L’Assemblée générale a approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2026 (à savoir, le Président et les membres du directoire, ainsi que le Président et les membres du Conseil de surveillance) et les informations visées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce dans le cadre du vote ex-post sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux, et a approuvé les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués ou versés au titre de l’exercice 2025 au profit du Président et des membres du directoire et du Président du Conseil de surveillance, conformément à l’article L.22-10-34 du Code de commerce.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la délégation donnée au directoire d’intervenir sur les titres de la Société dans le cadre du programme de rachat d’actions.

Les actionnaires ont également approuvé les nouvelles autorisations et délégations financières à donner au directoire concernant l’émission d’actions et ou d’autres valeurs mobilières notamment en faveur de salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe ou de certaines catégories de salariés de filiales étrangères, de même que la reconduction au directoire de réduire le capital social par annulation d’actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions.

Les résultats des votes de l’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires seront disponibles prochainement sur le site de la Société : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee sous la rubrique « Assemblées générales ».

Contacts

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs - Tél : +33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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