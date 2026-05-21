Über HODL hinaus: ZOOMEX startet globale „Pizza Week“-Kampagne zu Ehren der ersten realen Bitcoin-Transaktion

VICTORIA, Seychelles, May 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kurz vor dem 16. Jahrestag des Bitcoin Pizza Day gibt ZOOMEX, eine weltweit führende Börse für digitale Vermögenswerte, heute offiziell den Start seiner Pizza-Week-Kampagne bekannt. Diese Initiative würdigt den historischen Meilenstein der ersten realen Bitcoin-Transaktion. Die Kampagne von ZOOMEX zielt direkt auf die ursprüngliche Vision von Kryptowährungen ab. Durch die Präsentation seiner Kernproduktpalette – darunter ZoomCard, ZoomexStocks und der Trading-Wettbewerb ohne Kapitaleinsatz – will die Plattform einen umfassenden Ökosystem-Wandel für digitale Vermögenswerte vorantreiben: weg von Spekulationsinstrumenten, hin zu praktischen Alltagsanwendungen.

Am 22. Mai 2010 veröffentlichte ein Programmierer aus Florida namens Laszlo Hanyecz eine Nachricht im BitcoinTalk-Forum, in der er 10.000 Bitcoins für zwei große Pizzen anbot. Ein britischer Forennutzer nahm an, und die Transaktion wurde abgeschlossen. Damals waren diese 10.000 BTC etwa 41 Dollar wert. Zum Allzeithoch von Bitcoin im Mai 2025 wären sie über 1,1 Milliarden Dollar wert gewesen.

Doch der Dollarwert ist nicht die Geschichte, die ZOOMEX diese Woche erzählt.

„Die Branche hat sechzehn Jahre lang darauf fixiert, was diese Pizza heute wert wäre, und ist dabei direkt an der weitaus interessanteren Frage vorbeigegangen“, erklärte Fernando Lillo, Marketing Director bei ZOOMEX. „Laszlo hat keinen Trade gemacht. Er hat einen Test durchgeführt. Und das Ergebnis dieses Tests war kein Verlust – es war der Beweis, dass die gesamte Idee funktionieren kann. Eine Technologie, die nicht mit dem Alltag interagieren kann, bleibt eine Technologie, keine Währung. Diese Unterscheidung ist das, worum es bei der Pizza Week geht.“

Diese Frage wurde in den vergangenen 16 Jahren wiederholt beantwortet. MicroStrategy, der weltweit größte institutionelle Bitcoin-Halter, besitzt mittlerweile 818.869 BTC – knapp 4 % aller Bitcoins, die jemals existieren werden – erworben zu Gesamtkosten von über 68 Milliarden Dollar. Die US-Regierung unterhkält eine strategische Bitcoin-Reserve. Staatsfonds haben Engagements offengelegt. Die globale Marktkapitalisierung von Kryptowährungen liegt zwischen 2,5 und 2,7 Billionen Dollar, wobei Bitcoin rund 60 % ausmacht. Was als Pizzabestellung begann, ist zu einer Anlageklasse geworden, die Regierungen nicht mehr ignorieren können.

ZOOMEX argumentiert, dass sich die Branche in mancher Hinsicht von Laszlos ursprünglicher Absicht entfernt hat. Die vorherrschende Botschaft lautete jahrelang: Halten und akkumulieren – den „Fehler“, Bitcoin auszugeben, nie wiederholen. Das ändert sich nun. Die monatlichen Transaktionsvolumina für Krypto-Zahlungskarten stiegen von etwa 100 Millionen Dollar Anfang 2023 auf über 1,5 Milliarden Ende 2025, mit einem weiteren Anstieg von 211 % im Jahresvergleich per März 2026. Ein Viertel der erwachsenen US-Amerikaner nutzt inzwischen Krypto für alltägliche Transaktionen, Zahlungen und Finanzmanagement.

ZOOMEX hat ein umfassendes Produktökosystem aufgebaut, um den Nutzungsanforderungen der modernen Ära gerecht zu werden:

Arena – Trading-Wettbewerb ohne Kapitaleinsatz: Jetzt geöffnet mit einem Preispool von 600.000 $. Arena stellt jedem Teilnehmer 100 bis 200 $ an plattformfinanziertem Testkapital zur Verfügung. Kein Eintrittsgeld. Gleiche Startlinie. Die Ergebnisse werden durch Handelsvolumen und ROI bestimmt – nicht durch die Tiefe der Taschen.

ZoomexStocks: An US-Aktien gekoppelte Vermögenswerte – darunter Apple, Tesla und Nvidia – direkt über ein Krypto-Konto zugänglich. Keine Fiat-Umrechnung erforderlich. Kein separates Brokerage-Konto nötig. Dasselbe Konzept wie Laszlos Pizza, weiterentwickelt für 2026: Krypto als Zugangstor, nicht als geschlossenes System.

ZoomCard: Eine virtuelle Mastercard für mehrere Währungen, entwickelt in Partnerschaft mit dem lizenzierten Finanzinstitut UR. Unterstützt USD, EUR, CHF, SGD, HKD und JPY. Keine Ausgabegebühren. Keine Jahresgebühren. Kompatibel mit Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay. Krypto, das den Chart verlässt und an die Kasse tritt.

Die Pizza-Week-Kampagne wird über alle globalen Social-Media-Kanäle von ZOOMEX ausgespielt und umfasst ein dediziertes X-Spaces-Panel. Zur Förderung der Ökosystem-Adoption startet ZOOMEX einen dedizierten Community-Belohnungspool mit Tausenden von Dollar in USDT-Anreizen sowie exklusive Trading-Gutscheine für alle Teilnehmer. Das Unternehmen produziert außerdem lokalisierte Inhalte mit seinen Teams in Spanien sowie ein ZoomCard-Promotionvideo, das Krypto-Zahlungen im realen Alltag demonstriert.

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Über Zoomex

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 600 Handelspaare anbietet. Geleitet von den Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell“ verpflichtet sich Zoomex zudem den Prinzipien Fairness, Integrität und Transparenz und bietet ein leistungsstarkes, zugängliches und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Angetrieben von einem leistungsstarken Matching-Engine und transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Aufträgen gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und ermöglicht es den Nutzern, den Status ihrer Vermögenswerte und jedes Handelsergebnis klar nachzuvollziehen. Bei gleichbleibender Priorität auf Geschwindigkeit und Effizienz optimiert die Plattform kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis mit einem robusten Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams überträgt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung von der Rennstrecke auf den Handel. Darüber hinaus hat Zoomex eine globale exklusive Markenbotschafterpartnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit unterstreichen Zoomex’ Engagement für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und hat erfolgreich Sicherheitsaudits des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken bestanden. Innerhalb eines konformen Rahmens und mit flexiblen Optionen zur Identitätsverifizierung sowie einem offenen Handelssystem baut Zoomex ein Handelsumfeld auf, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

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Contact:

Catherine Shi

catherine.shi@zoomex.com

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