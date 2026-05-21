Au-delà du HODL : ZOOMEX lance sa campagne mondiale « Pizza Week » en hommage à la première transaction réelle en Bitcoin

VICTORIA, Seychelles, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du 16ème anniversaire mondial du Bitcoin Pizza Day, ZOOMEX, plateforme mondiale de référence pour le trading d’actifs numériques, annonce aujourd’hui officiellement le lancement de sa campagne Pizza Week. Cette initiative rend hommage à l’étape historique de la première transaction Bitcoin dans le monde réel. La campagne de ZOOMEX s’adresse directement à la vision originelle des cryptomonnaies. En mettant en avant sa gamme de produits clés – incluant ZoomCard, ZoomexStocks et la Compétition de Trading à Coût Zéro – la plateforme vise à opérer une transition globale de l’écosystème des actifs numériques, les faisant passer d’outils spéculatifs à des applications pratiques du quotidien.

Le 22 mai 2010, un programmeur de Floride nommé Laszlo Hanyecz a posté un message sur le forum BitcoinTalk offrant 10 000 Bitcoins pour deux grandes pizzas. Un utilisateur britannique du forum a accepté, et la transaction a été réalisée. À l’époque, ces 10 000 BTC valaient environ 41 dollars. Au sommet historique du Bitcoin en mai 2025, ils auraient valu plus de 1,1 milliard de dollars.

Mais ce n’est pas la valeur en dollars que ZOOMEX raconte cette semaine.

« L’industrie a passé seize ans à se focaliser sur ce que cette pizza vaudrait aujourd’hui, et ce faisant, elle est passée à côté de la question bien plus intéressante », a déclaré Fernando Lillo, Directeur Marketing de ZOOMEX. « Laszlo ne faisait pas un trade. Il menait un test. Et le résultat de ce test n’était pas une perte – c’était la preuve que l’idée tout entière pouvait fonctionner. Une technologie qui ne peut pas interagir avec la vie quotidienne reste une technologie, pas une monnaie. C’est cette distinction que la Pizza Week met en lumière. »

Cette question a reçu de multiples réponses au cours des 16 dernières années. MicroStrategy, le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin au monde, possède désormais 818 869 BTC – près de 4 % de tous les Bitcoins qui existeront jamais – acquis pour un coût total de plus de 68 milliards de dollars. Le gouvernement américain maintient une réserve stratégique de Bitcoin. Des fonds souverains ont déclaré des expositions. La capitalisation mondiale du marché crypto se situe entre 2 500 et 2 700 milliards de dollars, le Bitcoin représentant environ 60 %. Ce qui a commencé par une commande de pizza est devenu une classe d’actifs que les gouvernements ne peuvent plus ignorer.

ZOOMEX estime que l’industrie s’est, à certains égards, éloignée de l’intention originelle de Laszlo. Le message dominant pendant des années a été de conserver et d’accumuler – de ne jamais répéter l’« erreur » de dépenser du Bitcoin. Cela est en train de changer. Les volumes mensuels de transactions par cartes de paiement crypto sont passés d’environ 100 millions de dollars début 2023 à plus de 1,5 milliard fin 2025, enregistrant une hausse supplémentaire de 211 % en glissement annuel en mars 2026. Un quart des adultes américains utilisent désormais la crypto pour des transactions quotidiennes, des paiements et la gestion financière.

ZOOMEX a construit un écosystème produit complet pour répondre aux besoins d’utilité de l’ère moderne :

Arena – Compétition de Trading à Coût Zéro : Désormais ouverte avec une cagnotte de 600 000 $. Arena offre à chaque participant entre 100 et 200 $ en capital d’essai financé par la plateforme. Aucun coût d’entrée. Même ligne de départ. Les résultats sont déterminés par le volume de trading et le ROI – pas par la profondeur des poches.

ZoomexStocks : Des actifs indexés sur des actions américaines – dont Apple, Tesla et Nvidia – accessibles directement depuis un compte crypto. Aucune conversion en monnaie fiduciaire requise. Aucun compte de courtage séparé nécessaire. Le même concept que la pizza de Laszlo, évolué pour 2026 : la crypto comme passerelle, pas comme jardin clos.

ZoomCard : Une carte virtuelle Mastercard multidevises, créée en partenariat avec l’institution financière agréée UR. Compatible USD, EUR, CHF, SGD, HKD et JPY. Zéro frais d’émission. Zéro frais annuels. Compatible Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. La crypto qui quitte le graphique pour entrer dans la file de caisse.

La campagne Pizza Week sera déployée sur l’ensemble des réseaux sociaux mondiaux de ZOOMEX et inclura un panel dédié sur X Spaces. Pour stimuler l’adoption de l’écosystème, ZOOMEX lance une cagnotte de récompenses communautaire dédiée comprenant des milliers de dollars en USDT, ainsi que des coupons de trading exclusifs pour tous les participants. L’entreprise produit également du contenu localisé avec ses équipes en Espagne ainsi qu’une vidéo promotionnelle ZoomCard illustrant les paiements crypto dans la vie réelle.

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À propos de Zoomex

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d’utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 600 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s’engage également en faveur de l’équité, de l’intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d’un moteur de matching haute performance et d’un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l’asymétrie d’information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l’état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l’efficacité, la plateforme continue d’optimiser la structure de ses produits et l’expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l’écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu’ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l’engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l’AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d’identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

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Contact:

Catherine Shi

catherine.shi@zoomex.com

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