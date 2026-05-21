COURTOIS SA : Assemblée Générale du 21 mai 2026

Communiqué de Presse

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Toulouse, le 21 mai 2026

L’Assemblée Générale Mixte de COURTOIS SA réunie à Toulouse le 21 mai 2026 sous la présidence de Madame Jennifer COURTOIS de VIÇOSE, en sa qualité de Président Directeur Général, a notamment approuvé :

les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2025,

l’affectation du résultat,

le renouvellement d’un mandat d’administrateur

le renouvellement du programme de rachat d’actions, de l’autorisation en matière d’annulation d’actions autodétenues et des délégations financières.

L’ensemble des résolutions a été adopté. Le résultat détaillé des votes sera mis en ligne sur le site.

Conformément à la règlementation, un enregistrement de l'Assemblée sera disponible sur le site internet de la société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'Assemblée et restera accessible pendant au moins deux ans.

Pièce jointe