L’investissement providentiel au Canada chute à son plus bas en cinq ans, à 113,79 millions de dollars en 2025, alors que la participation des femmes atteint un sommet record de 40 %, selon la NACO

Troisième année consécutive de compression du capital aux premières étapes de croissance au Canada, dans un contexte de tensions commerciales et de resserrement des marchés financiers, tandis que le Nord de l’Ontario creuse son avance par habitant, la représentation des femmes atteint un sommet record de 40 % et l’investissement providentiel cumulatif dépasse 1,92 milliard de dollars depuis 2010.

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TORONTO, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’investissement providentiel au Canada a chuté à son plus bas en cinq ans en 2025, avec 113,79 millions de dollars déployés dans le cadre de 490 investissements — un recul de 22,1 % du capital déployé et de 20,1 % du nombre de transactions par rapport à 2024, selon le rapport État de l’investissement providentiel au Canada 2026 publié aujourd’hui par la National Angel Capital Organization (NACO).

Ce recul renverse la reprise partielle observée en 2024 et prolonge une compression de trois ans du déploiement de capital aux premières étapes de croissance. Le capital déployé en 2025 est inférieur de 57 % au sommet pandémique de 262,1 millions de dollars atteint en 2021, tandis que le nombre de transactions est inférieur de 23 % par rapport à la même période.

Même si 2025 marque un creux quinquennal, la même publication montre que la base d’investisseurs providentiels du Canada continue de s’élargir. La participation des femmes dans les réseaux d’investisseurs providentiels canadiens déclarants a atteint un sommet record de 40 %, le plus haut niveau depuis que la NACO suit cette mesure en 2017, alors que la proportion était de 14 %. L’investissement providentiel cumulatif au Canada dépasse désormais 1,92 milliard de dollars dans plus de 3 000 entreprises depuis 2010, un socle de 16 ans de capital de risque privé déployé à l’étape la plus précoce et la plus contrainte en capital de la formation d’entreprises.

Principaux constats

Les investisseurs providentiels canadiens ont déployé 113,79 millions de dollars dans le cadre de 490 investissements en 2025, en baisse de 22,1 % du capital déployé et de 20,1 % du nombre de transactions par rapport aux 146,16 millions de dollars déployés dans le cadre de 613 investissements en 2024.

L’année 2025 marque un creux quinquennal en matière de capital déployé, accompagné du deuxième plus faible nombre de transactions sur la même période.

Le Nord de l’Ontario est en tête du Canada par habitant avec environ 36 transactions par million d’habitants, soit 64 % de plus que le Sud de l’Ontario — un écart qui s’est creusé par rapport à 50 % en 2024 — et a affiché la taille de chèque moyenne la plus élevée parmi toutes les régions déclarantes, à 579 000 $, soit environ 2,5 fois la moyenne nationale de 232 000 $.

Les femmes représentent désormais 40 % des membres des réseaux d’investisseurs providentiels canadiens déclarants, en hausse par rapport à 35 % en 2024 et près du triple par rapport à 14 % en 2017. Quatre réseaux d’investisseurs providentiels canadiens comptent désormais une composition de 100 % de femmes.

L’investissement providentiel cumulatif au Canada depuis 2010 a dépassé 1,92 milliard de dollars dans environ 3 000 entreprises dans toutes les régions du pays, une mesure sur 16 ans du rôle de cette catégorie d’actifs dans la formation d’entreprises canadiennes.



Portrait régional

Les données déclarées en 2025 couvrent six territoires d’agences fédérales de développement régional. Le Centre du Canada (Sud de l’Ontario, Nord de l’Ontario et Québec) a représenté 76 % des investissements et 75 % du capital déployé. La Colombie-Britannique a enregistré 11,2 % des transactions et 16,8 % du capital, et la Nouvelle-Écosse est revenue dans l’ensemble de données du Canada atlantique grâce à une organisation nouvellement déclarante. Des régions importantes du pays, notamment la Saskatchewan, le Manitoba et les territoires du Nord, demeurent peu desservies par une infrastructure formelle d’investissement providentiel.

Notamment, le Nord de l’Ontario a continué de dominer le pays par habitant avec environ 36 transactions par million d’habitants, soit environ 64 % de plus que le Sud de l’Ontario, et a affiché la taille de chèque moyenne la plus élevée au Canada, à 579 000 $.

Cinq organisations ont intégré l’ensemble de données de 2025 pour la première fois ou pour la première fois depuis plusieurs années.

« Le Canada doit multiplier les tirs au but. Si nous voulons davantage d’entreprises canadiennes piliers, nous devons financer les premières étapes du pipeline. En multipliant les tirs aujourd’hui, nous verrons davantage de champions mondiaux progresser dans le continuum du capital », a déclaré Claudio Rojas, président-directeur général de la NACO. « Les entreprises à forte croissance mobilisent du capital au sein d’un système interconnecté. L’investissement aux premières étapes, le capital de croissance et la liquidité provenant des investisseurs institutionnels constituent des étapes séquentielles, et non distinctes. Une faiblesse à l’une de ces étapes se répercute sur les autres. »

Implications pour la politique publique

Le recul observé en 2025 s’inscrit dans les conditions structurelles que la NACO documente depuis longtemps : le capital privé aux premières étapes est le plus exposé à l’incertitude macroéconomique, aux tensions commerciales et au resserrement des marchés financiers. L’avance soutenue du Nord de l’Ontario par habitant, appuyée par un financement fédéral pluriannuel et prévisible en développement régional, démontre les retombées d’un investissement dans la capacité opérationnelle qui rend possible le déploiement de capital privé.

« L'avance par habitant du Nord de l'Ontario et la taille de chèque moyenne la plus élevée au pays sont le résultat d'un investissement patient et pluriannuel dans la capacité opérationnelle qui sous-tend le réseau d'investisseurs providentiels de la région. Là où le Canada a bâti une infrastructure d'investissement providentiel, le capital privé suit », a déclaré Mary Long-Irwin, présidente du conseil d'administration de la NACO.

La NACO demande que l’engagement de 750 millions de dollars du budget de 2025 visant les «manques de financement aux premières étapes de croissance » soit dirigé là où les données de 2025 indiquent qu’il est le plus nécessaire : aux étapes de pré-amorçage et d’amorçage. Sans financement dédié à ces étapes, le Canada sera prédisposé à des reculs annuels soutenus de l’investissement aux premières étapes, ce qui se traduira par une baisse du rythme de formation d’entreprises, le départ de jeunes pousses canadiennes prometteuses vers les États-Unis et un affaiblissement du pipeline de capital de risque aux étapes ultérieures.

La NACO et Startup Genome ont chiffré le manque de financement aux premières étapes au Canada à 1,6 milliard $ US sur cinq ans. Le combler exigera des mécanismes fédéraux complémentaires : des fonds de contrepartie jumelés au déploiement de capital providentiel privé, et un financement opérationnel de base pour les réseaux d’investisseurs providentiels locaux par lesquels 1,92 milliard de dollars de capital de risque privé a rejoint des entreprises canadiennes depuis 2010.

Les recommandations de la NACO sont détaillées dans le livre blanc Seeding Growth: The Case for Early-Stage Capital in Canada’s $1.75B Venture Strategy, disponible à nacocanada.com/seeding-growth .

À propos du rapport

Le rapport État de l’investissement providentiel au Canada 2026 est la publication annuelle de données de la NACO sur l’activité d’investissement providentiel au Canada. Cette édition présente les constats sur l’activité de 2025 des organisations déclarantes partout au Canada. Ce rapport constitue une publication anticipée de données du Rapport 2026 sur l’investissement providentiel au Canada de la NACO, rédigé par Colin Mason, professeur émérite d’entrepreneuriat à la Adam Smith Business School de l’Université de Glasgow.

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À propos de la National Angel Capital Organization

La NACO est l’association nationale du Canada pour les investisseurs providentiels et les organisations de capital aux premières étapes. Ses membres ont investi 1,92 milliard de dollars dans plus de 3 000 entreprises. La NACO représente plus de 4 000 investisseurs providentiels et plus de 100 organisations, dont les réseaux d’investisseurs providentiels et les fonds de capital de risque aux premières étapes qui forment le noyau du pipeline de capital aux premières étapes de croissance du Canada.

Personne-ressource pour les médias

Claudio Rojas

Président-directeur général, National Angel Capital Organization

media@nacocanada.com

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