La Tablée des Chefs du Canada remporte le prix F1® Allwyn Global Community Award et reçoit €100,000 pour lutter contre insécurité alimentaire





MONTRÉAL, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Tablée des Chefs a été nommée la gagnante du prix 2026 F1® Allwyn Global Community Award, au FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA. L’organisme a reçu un don de 100 000 € de la part d’Allwyn, la société de divertissement axée sur les loteries, afin de poursuivre sa mission de venir en aide aux familles vulnérables en situation d’insécurité alimentaire à Montréal et à travers le Canada.

Cette organisation est la premiére lauréate du programme 2026 du F1® Allwyn Global Community Award. Après une première année couronnée de succès, le prix met à l'honneur encore plus d'initiatives à l'échelle mondiale : cette année, il récompensera jusqu'à huit organisations non gouvernementales dans les villes accueillant les Grands Prix, en s'appuyant sur les sites participants de l'année dernière (Pays-Bas, Mexique, Austin et Las Vegas).

Plus tard dans la saison, les supporteurs du Formula 1® auront l’ocassion de voter pour leurs initiatives préférées, un élément clé de la stratégie d’Allwyn visant à rapprocher ces supporteurs au programme. Les votants pourront constater l’impact des initiatives gagnantes et exprimer leur soutien, tout en découvrant le travail extraordinaire des ONGs et la manière dont elles soutiennet les communautés locales.

La redistribution de repas cuisinés aux personnes dans le besoin est une priorité pour La Tablée des Chefs. L'organisme lutte contre l'insécurité alimentaire à Montréal et partout au Canada en mettant en lien les donateurs de surplus alimentaires avec des organismes communautaires locaux qui distribuent des repas aux individus et familles, et en proposant des programmes éducatifs visant à favoriser l'autonomie alimentaire chez les jeunes.

L’organisme collabore étroitement avec le FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA sur la récupération alimentaire depuis plusieurs années. Ce don lui permettra de récupérer encore plus de nourriture lors d'autres événements estivaux de grande envergure, de travailler avec 400 donateurs de surplus alimentaires supplémentaires, ainsi que d'inciter d'autres secteurs à adopter des pratiques durables en matière de récupération alimentaire. Au final, cette subvention permettra à La Tablée des Chefs d’augmenter considérablement ses efforts pour nourrir les familles dans le besoin et récupérer des millions de repas qui, autrement, auraient été gaspillés.

L’impact concret et la capacité de mise à l’échelle de La Tablée des Chefs ont convaincu les juges de lui attribuer le titre de lauréate. De plus, sa mission s’inscrivait parfaitement dans les grands axes du prix : durabilité et innovation, santé et bien-être, éducation et opportunités, ainsi qu’autonomisation et inclusion.

En plus de la subvention de 100 000 €, chaque gagnant se verra remettre un tout nouveau trophée. Conçu par Jan Plecháč, directeur artistique de la cristallerie tchèque Moser, de renommée mondiale, l’élément central représente les fondations solides d’Allwyn, tandis que les sphères suspendues symbolisent les lauréats. Fabriqué à la main et spécialement créé pour chaque gagnant, le trophée met en valeur la précision et le savoir-faire artistique qui caractérisent la tradition verrière de Moser, reconnue par l'UNESCO.

Pavel Turek, directeur des partenariats mondiaux chez Allwyn et membre du jury du prix F1® Allwyn Global Community Award, a déclaré : « Chez Allwyn, nous croyons que le sport peut changer le monde pour le mieux. A travers nos marchés, nous mettons l’accent sur des programmes menés localement qui apportent des changements significatifs. Ainsi, l’engagement de La Tablée des Chefs à créer un impact réel, son potentiel d’expansion et son alignement clair avec les valeurs d’Allwyn en ont fait le choix incontestable pour notre prix F1® Allwyn Global Community Award. Nous sommes ravis de soutenir cet organisme grâce à un don de 100 000 €, et nous avons hâte de voir son influence s’étendre à l’échelle internationale et son rayonnement s’approfondir au sein de la communauté montréalaise. »

Ellen Jones, responsable ESG chez Formula 1® et membre du jury du Prix F1® Allwyn Global Community, a déclaré : « L’héritage de La Tablée des Chefs et sa relation de longue date avec le FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA se sont démarqués et correspondent parfaitement aux principes fondamentaux du Prix, tout comme l’incroyable travail qu’elle accomplit au profit des communautés locales. L'organisme a su faire preuve d'une véritable innovation dans la manière dont il initie déjà le changement et dans son ambition de croître, un principe fondamental de notre philosophie quant à notre approche du sport et des initiatives ESG plus larges visant à avoir un impact significatif. »

Jean-François Archambault, lauréat du prix F1® Allwyn Global Community Award et Fondateur et Directeur Général de La Tablée des Chefs, a déclaré : « Nous sommes profondément honorés d’avoir été désignés lauréats du prix F1® Allwyn Global Community Award. Cette reconnaissance de la part de la Formule 1, associée au généreux don de 100 000 € d’Allwyn, va transformer La Tablée des Chefs, nous permettant d’étendre considérablement notre travail en récupération alimentaire et en éducation. Fiers de collaborer avec la Formule 1® depuis plusieurs années, nous sommes plus déterminés que jamais à accroître la distribution de repas de qualité aux personnes en situation d’insécurité alimentaire à Montréal – en continuant à redistribuer la nourriture dans le respect de la dignité, tout en aidant les organismes à réduire leurs coûts alimentaires et à réinvestir dans des services de soutien qui aident les gens à sortir de la pauvreté. »

À propos d’Allwyn

Allwyn est une société multinationale spécialisée dans les jeux de divertissement, axée sur les loteries, qui occupe des positions de leader sur le marché et possède des marques reconnues en Europe et en Amérique du Nord. Elle est cotée à la Bourse d’Athènes. Sa mission est d’améliorer l’expérience de jeu pour tous en mettant l’accent sur l’innovation, la technologie et la sécurité des joueurs, tout en redonnant davantage aux causes caritatives grâce à un portefeuille croissant de jeux de divertissement grand public.

À propos du partenariat Allwyn et la Formule 1®

Le partenariat pluriannuel avec la Formule 1® vise à accroître la notoriété mondiale d’Allwyn, grâce aux 24 courses organisées à travers le monde, aux 750 millions de fans et aux 96 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à la couverture médiatique offerte par les chaînes de télévision et les plateformes de divertissement.

Ce partenariat renforcera la position d’Allwyn en tant que marque internationale ayant un impact positif dans des communautés à travers le monde, en soutien à ses plans de croissance mondiale.

Au cœur de ce partenariat se trouve le développement d’initiatives qui soutiendront l’ambition de l’entreprise d’apporter une contribution positive à la société à l’échelle mondiale. Allwyn et la Formule 1® étant toutes deux engagées à autonomiser les fans et les communautés locales, ce partenariat donnera à Allwyn l’occasion d’utiliser la base de supporteurs internationale croissante de ce sport pour célébrer ceux qui font de l’mpact positif, en partageant ces histoires inspirantes à l’échelle mondiale.

A propos du Formula 1®

La Formule 1® a vu le jour en 1950 et constitue la compétition du sport automobile la plus prestigieuse au monde, ainsi que la série sportive annuelle la plus populaire au monde. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du FIA Formula One World Championship™. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) attribuée à l'action de suivi du groupe Formula One. Le logo F1, le logo F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques associées sont des marques de commerce de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1®. Tous droits réservés.

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