Le gouvernement du Canada annonce un engagement de capital de 2,2 milliards de dollars au titre de la modernisation des Laboratoires de Chalk River

CHALK RIVER, Ontario, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu un engagement de capital de 2,2 milliards de dollars du gouvernement du Canada pour poursuivre la revitalisation des Laboratoires de Chalk River. Le gouvernement a fait cette annonce lors de la conférence 2026 de l’Association nucléaire canadienne, la présentant comme un élément clé de la nouvelle « Stratégie en matière d’énergie nucléaire pour le Canada », qui sera publiée d’ici la fin de 2026 et vise à développer l’industrie nucléaire canadienne afin d’assurer l’accessibilité et la sécurité énergétiques au pays, tout en saisissant les opportunités mondiales.

L’engagement en capital, qui sera mis à la disposition des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) par EACL, permet aux LNC de poursuivre la modernisation du campus des Laboratoires de Chalk River appartenant à EACL, grâce à la revitalisation de l’infrastructure essentielle du site et à un investissement important dans de nouvelles installations scientifiques de classe mondiale. En tant que campus menant les activités de recherche et d’innovation scientifiques et techniques qui sous-tendent l’industrie nucléaire nationale, cet investissement permettra au Canada de conserver son leadership en matière d’énergie nucléaire dans des domaines tels que la production d’électricité, le développement de combustibles, la sûreté et la sécurité, le déclassement et la gestion des déchets, ainsi que la prolongation de la durée de vie et la fiabilité des réacteurs.

« Le Canada est un leader mondial dans le domaine scientifique depuis le tout début de l’ère nucléaire, grâce à des scientifiques ambitieux et au soutien du gouvernement fédéral », a commenté l’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Canada. « Assurer le leadership dans le domaine nucléaire et mettre en place la prochaine génération de production d’énergie nucléaire propre et abordable implique de consacrer d’importants investissements aux capacités scientifiques nationales du Canada. Des investissements stratégiques comme ceux-ci créeront des emplois, amélioreront la sécurité énergétique et renforceront la souveraineté canadienne. »

« Cet investissement reflète la confiance du gouvernement du Canada dans la valeur stratégique des Laboratoires de Chalk River et le rôle que joue EACL dans la promotion de la science nucléaire et de l’innovation au Canada », a ajouté Fred Dermarkar, président et chef de la direction d’EACL. « Cela permettra de s’assurer que ce site important à l’échelle nationale continue de soutenir l’énergie propre, l’innovation et les occasions économiques à long terme. »

« Les LNC remercient EACL et le gouvernement du Canada pour ce financement, qui permettra de poursuivre la transformation des Laboratoires de Chalk River en un campus national moderne, durable et innovant », a déclaré Dennis Carr, président-directeur général des LNC. « L’industrie nucléaire entre dans une nouvelle ère qui comprendra la construction de nouveaux réacteurs conventionnels à grande échelle, de petits réacteurs modulaires (PRM) innovants et de réacteurs de conception avancée, ainsi que le déploiement de technologies de fusion. Tous ces projets ambitieux nécessiteront des travaux de R&D approfondis et l’innovation nécessaire pour garantir leur sécurité, leur fiabilité et leur viabilité. C’est là le rôle des laboratoires nucléaires nationaux du Canada, et je tiens à remercier EACL et le gouvernement du Canada pour la confiance qu’ils accordent aux LNC pour s’acquitter de cette responsabilité. »

Étant donné que le site des Laboratoires de Chalk River d’EACL a plus de 70 ans, une grande partie de l’infrastructure souterraine et hors sol doit être remplacée ou remise à neuf, y compris la modernisation d’environ 60 bâtiments et installations sur le campus. L’engagement de financement permettra aux LNC de poursuivre ce processus, qui a débuté en 2016 et a notamment compris la construction de plusieurs nouveaux laboratoires modernes, d’installations de soutien, d’infrastructures sur site et d’immeubles de bureaux. Les dépenses d’investissement futures seront principalement axées sur des investissements durables dans le campus, notamment des systèmes de chauffage et de climatisation écoénergétiques, ainsi que des améliorations apportées aux toitures et aux espaces extérieurs, afin d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada en matière d’émissions nettes de gaz à effet de serre égales à zéro, dont certains sont déjà bien avancés.

Le financement soutiendra également la poursuite de la conception et de la construction du Centre de recherche sur les matériaux nucléaires avancés (CRMNA), un complexe de recherche de pointe qui sera l’une des plus grandes installations de recherche nucléaire jamais construites au Canada. Une fois achevée, cette installation de 12 700 mètres carrés comprendra 23 laboratoires et 12 cellules chaudes blindées, qui permettront l’examen post-irradiation des petits réacteurs modulaires (PRM) et des combustibles nucléaires de nouvelle génération, ainsi que des installations de boîtes à gants pour soutenir le développement de concepts avancés de fabrication de combustibles.

Pour en savoir plus sur les LNC, y compris la revitalisation du campus des Laboratoires de Chalk River, veuillez visiter www.cnl.ca .

À propos d’EACL

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés nucléaires pour le Canada. Grâce à un modèle « détenu par l’État et exploité par un entrepreneur » (Government-owned, Contractor-operated, « GoCo »), mis en œuvre par son prestataire, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise le développement des sciences et technologies nucléaires par l’intermédiaire de ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec le milieu universitaire et le secteur privé afin de faire progresser l’innovation dans le domaine nucléaire. Elle s’engage à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie des réacteurs CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie à l’avantage du Canada. Pour en savoir plus sur EACL, visitez le site www.aecl.ca.

À propos des LNC

En tant que laboratoire de sciences et de technologie nucléaires le plus important du Canada, travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial dans le développement de produits et de services innovants en science et en technologie nucléaires. Les LNC répondent à trois priorités stratégiques d’importance nationale : restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC agissent également comme point de convergence entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé au sens large et le milieu universitaire. Ils collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carbone neutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

Personne-ressource des LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

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Personne-ressource chez EACL :

Jeremy Latta

Directeur des communications et rapports au gouvernement

jlatta@aecl.ca

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