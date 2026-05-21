Inventiva présentera lors de la 2026 Jefferies Global Healthcare Conference

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 21 mai 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd'hui que son Directeur Général Andrew Obenshain présentera lors de la prochaine 2026 Jefferies Global Healthcare Conference. La conférence se tiendra du 2 au 4 juin 2026 à New York. La direction d'Inventiva tiendra également des réunions individuelles durant la conférence.

Les détails de la présentation sont les suivants :

Date : Mercredi 3 juin 2026

Heure : 17:30-18:00 (ET)

Lieu : New York City

Lien webcast : Inventiva S.A.

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Investor Relations



David Nikodem: IR@inventivapharma.com



Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com Media Relations



Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com



Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com

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