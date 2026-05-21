Abcourt annonce ses résultats pour le troisième trimestre terminé le 31 mars 2026

ROUYN-NORANDA, Québec, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (“Abcourt” ou la “Société”) (Bourse de croissance TSX: ABI) (OTCQB : ABMBF) annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 mars 2026. Toutes les valeurs monétaires dans ce communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens. Les états financiers et le rapport de gestion sont disponibles sur SEDAR+.

Sommaire des résultats financiers

(En dollars) Trois mois terminés

le 31 mars Neuf mois terminés

le 31 mars 2026 2025 2026 2025 Revenus 7 877 554 – 12 766 703 – Coûts des ventes 12 779 778 – 24 457 126 – Crédits d’impôt relatifs aux ressources (1 032 250 ) – (3 288 901 ) – Perte liée aux opérations minières (3 869 974 ) – (8 401 522 ) – Dépenses d’administration 1 469 001 1 068 917 3 646 730 2 499 582 Dépenses d’entretien et maintenance 70 402 692 919 321 316 2 743 950 Dépenses d’exploration 1 190 798 4 063 635 1 542 544 5 158 388 Charges financières 1 370 989 123 279 3 609 248 (161 343 ) Perte nette et total du résultat global (7 710 739 ) (5 466 608 ) (16 370 692 ) (9 756 976 ) Perte nette par action de base et diluée (0,01 ) (0,01 ) (0,02 ) (0,01 )





(En dollars) 31 mars 2026 30 juin 2025 Trésorerie 14 834 664 2 578 587 Actif total 57 845 517 21 408 153 Passifs non courants 49 407 071 14 175 891 Capitaux propres négatifs (2 319 068 ) (599 534 ) Fonds de roulement (mesure non conforme aux IFRS) * 22 406 763 2 952 725

* Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux normes IFRS de comptabilité qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des normes IFRS de comptabilité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Mesure non conforme aux IFRS.

Au cours du trimestre, Abcourt a poursuivi le développement des opérations minières à Géant Dormant. Plusieurs dépenses ont été engagées, notamment le développement et la réhabilitation de galeries existantes pour accéder aux chantiers de production des prochains trimestres, l'entretien des installations et des équipements, ainsi que l'embauche de personnel.

Le 2 février 2026, Abcourt a remboursé le prêt de 1 040 000 dollars à IQ.

Le 30 janvier 2026, la Société a clôturé une débenture garantie sénior d'un montant pouvant atteindre 30 M$ US auprès de Glencore AG, ainsi que la conclusion de divers accords connexes, notamment un contrat d'achat portant sur l'ensemble de la production de la mine Géant Dormant.

Le 30 janvier 2026, un administrateur de la Société a converti sa débenture convertible d'un montant de $3 millions au prix de $0,05 par action ordinaire, ce qui a donné lieu à l'émission d'un total de 60 000 000 d'actions ordinaires.





Pascal Hamelin, président et chef de la direction de Mines Abcourt, a déclaré : « Le développement de la mine Géant Dormant continue sa progression vers une production commerciale. Plusieurs travaux de développement sont en cours et se poursuivront dans les prochains mois afin d’accéder à plusieurs chantiers et accroitre la flexibilité et la cadence au niveau de la production.

Mesure non conforme aux IFRS

Le présent communiqué de presse présente le fonds de roulement comme une mesure de rendement financier qui n’a pas de définitions normalisées en vertu des Normes internationales d’information financières (« IFRS »). La Société estime que cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer plus facilement les performances de la Société. Cette mesure de performance peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Les mesures de rendement financier non conformes aux normes IFRS doivent être prises en compte conjointement avec d’autres données établies selon les normes IFRS.

La Société détermine le fonds de roulement comme suit : les actifs courants moins les passifs courants

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne développant la mine Géant Dormant et d’exploration pour ses autres propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin, où elle concentre ses opérations.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la direction



T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cénac Robert

Vice-président, communication

et développement corporatif

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : ir@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien qu’Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.