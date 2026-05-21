Exploration Midland complète un placement privé de 5,3 millions $

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MONTRÉAL, 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer qu’elle a complété une deuxième et dernière tranche d’un placement privé sans l’entremise de courtier annoncé précédemment par l’émission de 6 926 123 unités de Midland à un prix de 0,45 $ par unité pour un produit brut total de 3,1 millions $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire de Midland au prix de 0,65 $ pour une période de deux ans à compter de la date d’émission. Le produit brut total de cette tranche et celle clôturée le 11 mai 2026 s’élève à 5,3 millions $.

Des investisseurs institutionnels ont participé à la deuxième tranche du placement privé, à savoir : CDPQ Sodémex inc. (filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec), Desjardins Capital Appui PME S.E.C., NQ Investissement Minier et SIDEX, société en commandite. De plus, Centerra Gold Inc. (« Centerra ») a exercé son droit de maintenir sa participation à environ 9,9 % en acquérant 1 173 333 unités. Ce droit a été accordé à Centerra en juillet 2025 en vertu d’une convention sur les droits de l’investisseur conclue avec Midland.

Cette deuxième tranche a été effectuée en vertu des dispenses de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables et est soumise à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis dans le cadre de cette deuxième tranche sont soumis à une période de détention expirant le 22 septembre 2026. Dans le cadre de la deuxième tranche, Midland a versé des frais d’intermédiation en espèces de 68 280 $ à Red Cloud Securities Inc. et de 5 400 $ à Raymond James Ltd.

Midland utilisera le produit du placement privé afin de financer les travaux d'exploration et aux fins générales de l’entreprise.

Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933, dans sa version modifiée, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou de bénéficier de dispenses aux termes de ces lois. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans un état des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Exploration Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc, BHP Canada Inc., Centerra Gold inc., La Société Aurifère Barrick inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Corporation Exploration Minière de Minéraux Énergétiques, SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de Midland et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web www.midlandexploration.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’obtention d’approbations réglementaires et l’utilisation anticipée du produit du placement privé. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.