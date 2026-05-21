Audiencerate: Riccardo Fabbri wird Chief Technology Officer. Die KI-gesteuerte Phase der Plattformen für KMU und Medienagenturen beginnt

LONDON und MAILAND, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Audiencerate Ltd, einer von elf weltweit zertifizierten Google Customer Match Upload-Partnern und ein von Microsoft für den Co-Sell von IP-Lösungen zertifizierter Partner mit MACC-Berechtigung, gab heute die Ernennung von Riccardo Fabbri zum Chief Technology Officer bekannt. Diese Ernennung markiert den Beginn einer doppelten Expansionsphase: zum einen die Plattform „Audiencerate – Postel – Microsoft“ für italienische KMU und zum anderen die mit Google DV360 integrierte Datenplattform für Agenturen und Datenanbieter – beide entwickeln sich hin zu einem Modell, das First-Party- und Third-Party-Daten mithilfe von KI und maschinellem Lernen nativ nutzt.

Ein Profil, das auf zwanzig Jahren digitaler Transformation basiert

Herr Fabbri bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung und Cloud-Architekturen bei Audiencerate ein. Als Mitbegründer von Nohup im Jahr 2004, einem Beratungsunternehmen für Cloud-native Entwicklung, führte er das Business dazu, dass es von der Financial Times zwei Jahre in Folge (2021 und 2022) als eines der führenden Unternehmen Europas in diesem Sektor ausgezeichnet wurde. Im August 2021 wurde Nohup von der Havas-Gruppe übernommen, wodurch die 30 Mitarbeiter in Mailand, Turin und Udine nun zu Havas CX gehören. Das Besondere an Herrn Fabbris Werdegang sind technische Präzision, die Achtung des Datenschutzes und fundierte Kenntnisse der Arbeitsabläufe in der Medienbranche – ein wesentlicher Vorteil im europäischen Kontext des AI Act, der DSGVO und des italienischen Verbrauchergesetzbuchs.

Der KI-getriebene Sprung nach vorn für KMU und Agenturen

Unter der Führung von Herrn Fabbri wird Audiencerate auf zwei parallelen Wegen voranschreiten. Im KMU-Bereich ermöglichen KI und maschinelles Lernen kontinuierliches Modelllernen, prädiktive Modellierung (Propensity Scoring, Lookalike, CLV) sowie die Selbstoptimierung des Budget- und Gebotsmanagements. Auf Seiten der Agenturen dienen die First-Party-Daten der Werbetreibenden als Ausgangsbasis für Lookalike- und Neigungsmodelle, die durch Third-Party-Signale ergänzt werden: eine Zielgruppe, die die Relevanz von First-Party-Daten mit der Reichweite von Third-Party-Daten verbindet und dabei den Datenschutzbestimmungen sowie den Entwicklungen im Cookie-Ökosystem entspricht.

Kommentare

„Riccardos Einstieg ist das fehlende Puzzlestück“, sagte Gianluca Leotta, President von Audiencerate. „Ein Technologe und Unternehmer, der Nohup zu einem erfolgreichen Exit in Europa geführt hat, die Welt der internationalen Medienagenturen aus nächster Nähe kennt und die technischen Grundlagen unserer Entwicklung genau versteht. Es handelt sich um eine langfristige Entscheidung, die im Einklang mit der kulturellen und industriellen Vision steht, die wir seit jeher für dieses Projekt verfolgt haben.“

„Audiencerate hat im Laufe der Jahre ein einzigartiges technologisches Kapital aufgebaut: eine Position als Datenanbieter, die sowohl im Google- als auch im Microsoft-Ökosystem fest verankert ist, mit Zertifizierungen und Partnerschaften, die nur sehr wenige Unternehmen vorweisen können“, sagte Riccardo Fabbri. „Das Projekt ist sowohl anspruchsvoll als auch spannend. Einerseits geht es darum, diese Infrastruktur über Postel und Microsoft Millionen von italienischen KMU zugänglich zu machen. Andererseits geht es darum, das DV360-Angebot auf der Grundlage von zwanzig Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Medienagenturen weiterzuentwickeln: Trading Desks benötigen Modelle, die First-Party- und Third-Party-Daten intelligent miteinander verbinden und gleichzeitig die Automatisierung und Skalierbarkeit gewährleisten, die erforderlich sind, um Margen zurückzugewinnen, die der Markt nicht mehr in dem Maße anerkennt wie früher. Das ist genau die Art von technischer Herausforderung, die meinem Werdegang als Gründer und Unternehmer entspricht.“

Über Audiencerate

Audiencerate Ltd mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Italien und den Vereinigten Staaten ist auf Datenaktivierung, Zielgruppenanalyse und KI-gestütztes Marketing spezialisiert. Google Customer Match-Upload-Partner (Dezember 2025), Google-Datenanbieter seit 2012, berechtigt zur Microsoft IP-Co-Selling-Partnerschaft / MACC-berechtigt. NEXI ist der wichtigste Unternehmenskunde in Italien.

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