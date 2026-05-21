Audiencerate : Riccardo Fabbri rejoint l’équipe en tant que directeur technique. Début de la phase pilotée par l’IA des plateformes pour PME et agences médias

LONDRES et MILAN, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Audiencerate Ltd, l'un des 11 partenaires certifiés au niveau mondial pour le téléchargement de fichiers Google Customer Match et partenaire certifié Microsoft IP Co-sell avec éligibilité MACC, a annoncé aujourd’hui la nomination de Riccardo Fabbri au poste de directeur technique. Cette nomination marque une phase de double expansion : la plateforme Audiencerate–Postel–Microsoft pour les PME italiennes et la plateforme de données intégrée à Google DV360 pour les agences et les fournisseurs de données – toutes deux évoluant vers un modèle qui exploite nativement les données internes et externes grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique.

Un profil bâti sur vingt ans de transformation numérique

Fabbri apporte à Audiencerate plus de vingt ans d’expérience dans le développement de logiciels et les architectures cloud. Cofondateur en 2004 de Nohup, une société de conseil numérique spécialisée dans le développement cloud-native, il a mené l’entreprise à être reconnue par le Financial Times parmi les entreprises leaders européennes du secteur pendant deux années consécutives (2021 et 2022). En août 2021, Nohup a été racheté par le groupe Havas, intégrant ainsi ses 30 professionnels basés à Milan, Turin et Udine à Havas CX. Ce qui caractérise le parcours de Fabbri, c’est sa rigueur en matière d’ingénierie, son souci du respect de la vie privée et sa connaissance approfondie des flux de travail opérationnels des médias – un atout essentiel dans le cadre européen de la loi sur l’IA, du RGPD et du Code italien de la consommation.

Le bond en avant alimenté par l’IA pour les PME et les agences

Sous la direction de Fabbri, Audiencerate accélérera son développement sur deux axes parallèles. Pour les PME, l’IA et l’apprentissage automatique permettront un apprentissage continu des modèles, la modélisation prédictive (score de propension, audiences similaires, CLV) et l’optimisation automatique de la gestion des budgets et des enchères. Pour les agences, les données propriétaires des annonceurs alimentent les modèles d’audiences similaires et de propension, enrichis par des signaux tiers : une audience qui allie la pertinence des données propriétaires à la portée des données tierces, tout en respectant la confidentialité et l’évolution de l’écosystème des cookies.

Déclarations

« L’arrivée de Riccardo est la pièce manquante », a déclaré Gianluca Leotta, président d’Audiencerate. « Technologue-entrepreneur ayant mené Nohup à une expansion européenne, il a évolué dans le monde des agences médias internationales et connaît parfaitement les rouages ​​techniques de notre stratégie. C’est un choix à long terme, cohérent avec la vision patrimoniale et industrielle que nous avons toujours eue pour ce projet. »

« Au fil des ans, Audiencerate a bâti un atout technologique unique : une position de fournisseur de données native des écosystèmes Google et Microsoft, avec des certifications et des partenariats que très peu d’entreprises peuvent revendiquer », a déclaré Riccardo Fabbri. « Ce projet est à la fois stimulant et passionnant. D’une part, il s’agit de déployer cette infrastructure auprès de millions de PME italiennes grâce à Postel et Microsoft. D’autre part, de faire évoluer l’offre DV360 en s’appuyant sur vingt ans d’expérience auprès des agences médias : les plateformes d’achat média ont besoin de modèles qui fusionnent intelligemment les données propriétaires et tierces, tout en visant l’automatisation et l’échelle nécessaires pour retrouver des marges que le marché ne reconnaît plus comme auparavant. C’est le genre de défi technique qui fait écho à mon parcours de fondateur et d’entrepreneur. »

À propos de Audiencerate

Audiencerate Ltd, dont le siège social est à Londres et qui possède des bureaux en Italie et aux États-Unis, est spécialisée dans l’activation des données, l’analyse d’audience et le marketing piloté par l’IA. Partenaire de téléchargement Google Customer Match (décembre 2025), fournisseur de données Google depuis 2012, éligible à la covente de propriété intellectuelle Microsoft / éligible MACC. NEXI est le client phare de l’entreprise en Italie.

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