ARGUS G4 et ARGUS G4 mini de VOOPOO : une seule cartouche, trois expériences de vape

SHENZHEN, Chine, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque e-liquide offre des performances optimales à une résistance différente : les sels de nicotine fonctionnent mieux avec des résistances élevées, tandis que les e-liquides freebase révèlent tout leur potentiel avec des résistances plus faibles. Mais devoir changer de cartouche à chaque changement de saveur peut vite devenir contraignant. Et accumuler des cartouches juste pour varier les plaisirs ? Cette approche appartient désormais au passé.

VOOPOO dévoile la cartouche ARGUS Multi-Ohm, la première cartouche du secteur dotée d’une résistance réglable. Une seule cartouche, plusieurs niveaux de résistance. Les ARGUS G4 et G4 mini sont les premiers appareils à exploiter pleinement cette innovation. Fidèles à l’ADN de la gamme ARGUS, ils offrent une toute nouvelle expérience de vapotage et une interaction utilisateur révolutionnaire.

Une seule cartouche, une polyvalence sans limite

La cartouche ARGUS Multi-Ohm intègre une technologie à électrodes multicœurs. L’ARGUS G4 permet de passer facilement entre des résistances de 0,4 Ω, 0,7 Ω et 1,0 Ω avec une puissance maximale de 35 W, tandis que l’ARGUS G4 mini propose des options de 0,7 Ω et 1,0 Ω jusqu’à 30 W. La cartouche intègre également la technologie exclusive iCOSM CODE 2.0 de VOOPOO. Autre point important : la cartouche ARGUS Multi-Ohm n’est pas seulement compatible avec les nouveaux ARGUS G4 et ARGUS G4 mini, elle fonctionne également avec tous les modèles précédents de la gamme ARGUS. Les utilisateurs des anciennes générations d’appareils ARGUS sont ainsi invités à découvrir cette nouvelle cartouche.

Plus de puissance, plus de liberté de réglage

Les deux modèles bénéficient d’améliorations majeures de batterie par rapport aux générations précédentes, grâce à une batterie haute densité de 1 650 mAh. L’ARGUS G4 prend en charge la charge rapide 5 V/2 A : 45 minutes de charge permettent jusqu’à cinq jours d’utilisation. L’ARGUS G4 mini est quant à lui compatible avec la charge rapide 5 V/1,5 A. Le modèle G4 dispose également d’un écran HD de 0,85 pouce offrant davantage d’informations et d’interactions, tandis que le modèle G4 mini utilise une bande lumineuse intuitive pour afficher le niveau de batterie. Enfin, les deux appareils proposent un réglage continu du flux d’air, permettant d’ajuster précisément le tirage en un seul geste.

Un design saisissant, une conception robuste

Au-delà de leurs fonctionnalités innovantes et de leurs performances avancées, les deux modèles adoptent un nouveau style technologique minimaliste. Avec seulement 65 g sur la balance, l’ARGUS G4 mini se veut plus léger et plus dynamique pour une expérience plus rafraîchissante. Les deux appareils disposent d’un châssis entièrement métallique et sont proposés en huit coloris audacieux.

Plus besoin de changer de cartouche : il suffit désormais d’ajuster la résistance et de vapoter. Les ARGUS G4 et ARGUS G4 mini réunissent toutes les expériences dans une seule cartouche. Découvrez dès aujourd’hui la nouvelle gamme ARGUS !

Avertissement : ce produit peut être utilisé avec des e-liquides contenant de la nicotine, une substance hautement addictive.

Société : Shenzhen VOOPOO Technology Co., Ltd

Interlocuteur : Victor Liu

E-mail : victor@voopootech.com

Téléphone : 18501548754

Site Internet : www.voopoo.com

Ville : Shenzhen

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