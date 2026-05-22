Information relative au nombre total de droits de vote et de capital - 30 avril 2026

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8-II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur : Renault S.A.
122 - 122 bis Avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
(Code ISIN : FR0000131906 – RNO)
|Date
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Nombre d’actions composant le capital social
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Nombre total de droits de vote
|30 avril 2026
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295 722 284
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Nombre de droits de vote théoriques (1) : 405 532 284
|Nombre de droits de vote exerçables (2) : 400 561 315
(1) Conformément à l’article 223 -11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).
(2) Nombre calculé sur la base du nombre de droits de vote théoriques, déduction faite des actions privées du droit de vote (auto-détention, contrat de liquidité, etc.).
Pièce jointe