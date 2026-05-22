OSE Immunotherapeutics annonce les résultats de Topline positifs de l'étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi® dans le cancer de l’ovaire en rechute

Les résultats de Topline seront présentés par le Pr Alexandra Leary, PhD, le 30 mai 2026 au congrès annuel de l’ American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago

seront présentés par le Pr Alexandra Leary, PhD, le 30 mai 2026 au congrès annuel de l’ (ASCO) à Chicago OSE Immunotherapeutics organisera un webcast avec des leaders d’opinion le 10 juin 2026

Nantes, France, 22 mai 2026 – 7h30 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation, annonce aujourd’hui la publication de l’abstract sélectionné pour une présentation orale lors du prochain congrès annuel 2026 de l'ASCO, dévoilant les résultats de Topline de l'étude clinique académique internationale de Phase 2 TEDOVA/GINECO-OV244b/ENGOT-ov58, promue par ARCAGY-GINECO. Cette étude évalue Tedopi® (OSE2101), seul ou en combinaison avec pembrolizumab, en traitement d'entretien chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute platine sensible (PSOC).

Le Pr Alexandra Leary, PhD, Cheffe Adjointe du Département de médecine oncologique de Gustave Roussy, oncologue spécialisée dans les cancers gynécologiques, Présidente du groupe GINECO et Investigatrice Principale de l’étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi®, a commenté : « Les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire présentant une rechute platine sensible après un traitement par bevacizumab et des inhibiteurs de PARP constituent un besoin médical non satisfait, avec une survie sans progression (SSP) inférieure à 3 mois à l’issue d’une chimiothérapie à base de platine. Dans ce contexte thérapeutique difficile, la combinaison d'OSE2101 et pembrolizumab en traitement d'entretien a considérablement amélioré la SSP. TEDOVA apporte la première preuve de concept d'une stratégie vaccinale dans le cancer de l’ovaire, et constitue en fait le premier essai positif dans le cancer de l’ovaire platine sensible depuis des années ! »

L'étude de Phase 2 TEDOVA a inclus 185 patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute platine sensible (PSOC) ayant présenté une progression de la maladie après un traitement par inhibiteurs de PARP et par bevacizumab, ou qui n'étaient pas éligibles à ces traitements. Les patientes ayant présenté une réponse complète, une réponse partielle ou une stabilisation de la maladie après un traitement à base de platine ont été randomisés (1:1:2) pour recevoir l’un des traitements d'entretien suivants : une prise en charge standard (groupe de contrôle A), une monothérapie par Tedopi® (groupe B), ou une combinaison de Tedopi® et pembrolizumab (groupe C). Le critère principal d'évaluation était la survie sans progression (SSP), comparant le groupe C au groupe A. ( NCT04713514 )

Le critère principal d'évaluation a été atteint et les résultats ont montré une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) pour la combinaison Tedopi® et pembrolizumab par rapport à la prise en charge standard (SSP médiane : 4,1 mois contre 2,8 mois ; HR=0,53 ; p<0,001). En comparant les deux groupes d’étude, l'ajout de pembrolizumab à Tedopi® a permis une réduction de 28% du risque de progression ou de décès (HR=0,72, p=0,074).

La combinaison de pembrolizumab et Tedopi® a été associée à une augmentation de la fréquence des effets indésirables, notamment des événements d'origine immunitaire, cohérente avec le mécanisme d'action de l'immunothérapie.

Ces résultats seront présentés le 30 mai 2026 lors du congrès annuel 2026 de l'ASCO à Chicago par le Pr Alexandra Leary, PhD, investigatrice principale de l’étude.

Par ailleurs, OSE organisera le 10 juin 2026 un webcast avec des leaders d'opinion afin d'évoquer le potentiel de Tedopi® pour les patients atteints de divers cancers, en présence du Dr Stephen Liu (MedStar Georgetown University Hospital), du Pr Benjamin Besse (Institut Gustave Roussy, Paris) et du Pr Alexandra Leary, PhD (Institut Gustave Roussy, Paris).

Marc Le Bozec, Directeur Général, a commenté : « Grâce à la collaboration avec ARCAGY-GINECO, ces résultats apportent de nouvelles preuves cliniques qui viennent confirmer le potentiel de Tedopi® dans des cancers difficiles à traiter, tels que le cancer de l'ovaire. Les données mettent en évidence à la fois l'activité clinique de Tedopi® en monothérapie, et sa forte synergie en association avec une thérapie anti-PD-1 chez des patients ayant déjà subi de nombreux traitements. Ces résultats renforcent notre stratégie visant à faire progresser Tedopi® vers la Phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que dans le cadre d'approches combinées via des essais cliniques menés en collaboration avec des groupes académiques de premier plan dans les cancers de l'ovaire, du pancréas et du poumon, avec des résultats attendus en 2026. »

Webcast avec des leaders d’opinion

Mercredi 10 juin 2026

18h00 CET / 12h00 ET

Direct en anglais avec un sous-titrage optionnel en français

Lien vers le Webcast : http://bit.ly/4tMxhzG

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

À PROPOS D’ARCAGY-GINECO

ARCAGY-GINECO (Groupe d’Investigateurs National pour l’Étude des Cancers de l’Ovaire et du sein) est un groupe coopérateur fondé en 1993, labelisé par l’INCa, spécialisé en recherche clinique et translationnelle dans le domaine des cancers de la femme (cancers gynécologiques et cancer du sein métastatique). Sa mission est de contribuer à l’amélioration de la survie et de la qualité de vie des patientes en mettant en place et en coordonnant des essais cliniques en France comme à l’international. ARCAGY-GINECO contribue à la validation des hypothèses scientifiques en définissant des nouveaux standards de traitement et en communiquant ces résultats dans le monde entier. Le groupe GINECO est membre de consortiums internationaux tels que l’ENGOT et le GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup). Plus d’informations sur www.arcagy.org ainsi que sur la page LinkedIn .

À PROPOS DE L’ENGOT

L’ENGOT (European Network for Gynecological Oncological Trial groups – Réseau européen de groupes coopérateurs pour les essais en oncologie gynécologique) est un réseau de recherche de la Société européenne d’oncologie gynécologique (ESGO), fondé en 2007.

ENGOT regroupe actuellement 21 groupes coopérateurs issus de 33 pays européens. Consultez le site internet d’ENGOT : https://engot.esgo.org/ ainsi que sa page LinkedIn .

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Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

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