CROSSJCROSSJECT annonce le succès d’une augmentation de capital et d’une émission de bons de souscription d’actions (BSA) au profit d’investisseurs pour un montant de 15 millions d’euros

Nouveaux financements immédiats pour soutenir les prochaines étapes stratégiques de la Société

Renforcement des capitaux propres et amélioration de la structure financière de la Société

Soutient de la poursuite des activités réglementaires de ZEPIZURE®, notamment les prochaines étapes liées au processus d’EUA, et la montée en puissance de la préparation industrielle tout au long de 2026

Financements complémentaires attendus lors de l’exercice des bons de souscription

Prix de souscription total de 2,33€ par unité, dont 1,704€ pour la composante action et 0,626€ pour la composante BSA

DIJON, FRANCE, 22 mai 2026 – 07h30 (CET) – , CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), société pharmaceutique de spécialités développant des produits pour les situations d’urgence basés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteur sans aiguille ZENEO®, en phase avancée de développement et d’enregistrement de ZEPIZURE®, un injectable pour la prise en charge des crises épileptiques, annonce le succès d’une augmentation de capital (l’“Augmentation de Capital”) réservée à une catégorie d’investisseurs d’un montant de 15 million d’euros par émission de 6 441 300 actions d’une valeur nominale de 0,10 euro par action (les “Actions Nouvelles”), représentant 10,8% de son capital social, à un prix de souscription de 1,704 euro par action, et l’émission de 6 441 300 Bons de Souscription d’Actions (les “BSA”) souscrits à un prix de 0,626 euro par BSA (l’“Émission de BSA” et, ensemble avec l’Augmentation de Capital, la “Transaction”). 4 BSA donnent droit de souscrire 5 actions ordinaires moyennant le paiement d’un prix d’exercice de 2,68 euros par action ordinaire. Le nombre total d’actions ordinaires pouvant être souscrites lors de l’exercice des 6 441 300 BSA est de 8 051 625 actions ordinaires.

Objectifs de l’émission et utilisation du produit

Le produit net des émissions sera utilisé principalement pour:

(i) financer les besoins généraux de l’entreprise et prolonger sa piste de trésorerie,

(ii) poursuivre les activités de développement réglementaire de ZEPIZURE®, notamment en vue des prochaines étapes associées au processus d’EUA,

(iii) poursuivre les investissements et les travaux préparatoires nécessaires à la montée en puissance des capacités industrielles, et

(iv) renforcer les capitaux propres de la Société et, plus généralement, améliorer sa structure financière.

La Société estime que la Transaction renforcera ainsi ses capitaux propres, améliorera la résilience de son bilan et lui offrira une meilleure visibilité financière pour continuer à exécuter sa feuille de route stratégique et opérationnelle.

Principales caractéristiques de l’opération

Augmentation de Capital

Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à une catégorie déterminée d’investisseurs (telle que définie plus précisément dans la résolution applicable), sur le fondement de la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 janvier 2025 (l’“Assemblée Générale”).

Le nombre d’actions ordinaires à souscrire, le prix de souscription et la liste des investisseurs éligibles ont été déterminés par le Président du Directoire, conformément à la subdelégation accordée par le Directoire le 21 mai 2026. L’Augmentation de Capital a été autorisée par le Conseil de Surveillance de la Société le 21 mai 2026.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 1,704 euro par Action Nouvelle, représentant une décote de 19,95% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse sur les quinze (15) jours de bourse précédant la fixation du prix d’émission soit le 21 mai 2026.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu le 26 mai 2026. À compter du règlement-livraison, les Actions Nouvelles seront assimilées aux actions existantes de la Société.

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0011716265.

Bons de Souscription d’Actions (BSA) donnant droit à leur porteur de souscrire des actions ordinaires

Les BSA sont émis en application de la 2e résolution de l’Assemblée Générale, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie de placement privé régi par l’article L. 411-2, 1°du Code Monétaire et Financier français (soit à travers une offre à certains investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour leur propre compte).

Le nombre de BSA à souscrire, le prix de souscription, le prix d’exercice et la liste des investisseurs pouvant souscrire ont été déterminés par le Président du Directoire, conformément à la subdélégation consentie par le Directoire en date du 21 mai 2026. L’Emission de BSA a été autorisée par le Conseil de Surveillance de la Société le 21 mai 2026.

Le prix de souscription des BSA a été arrêté à 0,626 euros (calculé sur la base de la méthode Black and Scholes sur la base d’une volatilité 12 mois de 29,755%) et le prix d’exercice des BSA a été arrêté à 2,68 euros, représentant une prime de 8,94% par rapport au dernier cours de clôture des actions de la Société (2,46 euros). Le prix cumulé de souscription et d’exercice des BSA est égal à 3,306 euros par action souscrite, soit une prime de 55,31% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse des quinze (15) jours de bourse précédant la fixation du prix d'émission soit le 21 mai 2026. En cas d’exercice des BSA, la Société pourrait recevoir un montant complémentaire allant jusqu’à 21,6 millions d’euros.

4 BSA donnent le droit de souscrire à 5 actions ordinaires. Les 6 441 300 BSA donnent droit de souscrire à un total de 8 051 625 actions ordinaires. Ils peuvent être exercés à tout moment par leurs titulaires pendant 3 ans.

Les BSA sont librement cessibles, sous réserve du droit et des réglementations applicables. Ils ne seront pas cotés.

Engagement d’abstention et de conservation

Dans le cadre de l’Augmentation de Capital, la Société s’est engagée à ne pas émettre d’actions ou de valeurs mobilières conférant des droits sur le capital de la Société pendant une période de 90 jour calendaire (sous réserve de certaines exceptions et dérogations usuelles).

Les membres du Directoire et du conseil de surveillance de la Société ont également consenti un engagement de ne pas transférer d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital pour une durée de 90 jours calendaires (sous réserve de certaines exceptions usuelles ou de renonciation).

Impact de la Transaction sur le capital social

Suivant le règlement-livraison, les Actions Nouvelles représenteront 10,8 % du capital social de la Société et le capital social de la Société s’élèvera à 5 977 067,50 euros, divisé en 59 770 675 actions.

A titre d’illustration, un actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à l’Augmentation de Capital détiendra 0,89% du capital social de la Société suivant la réalisation définitive de l’Augmentation de capital (ou 0,79% sur une base entièrement diluée).

Autres caractéristiques de l’opération

L’Opération ne nécessitera pas qu’un prospectus soit soumis pour approbation à l’AMF.

Maxim Group LLC a agi en tant qu'agent de placement exclusif.

Informations disponibles et facteurs de risque

Risques liés à la Transaction

Les lecteurs sont invités à prendre en considération les risques suivants : (i) les actionnaires qui ne participeraient pas à l’Opération verront leur participation dans le capital de la Société diluée à la suite de l’Opération et de l’émission des actions nouvelles, ou dans le cas d’une nouvelle augmentation de capital pour financer la croissance de la Société, (ii) la cession potentielle par les principaux actionnaires de la Société d’un nombre significatif d’actions de la Société pourrait avoir un impact défavorable sur le cours des actions de la Société, (iii) le prix de marché des actions de la Société est susceptible d’évoluer et de devenir inférieur au prix de souscription des actions émises à l’occasion de l’Augmentation de Capital et au prix d’exercice des BSA, et (iv) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement.

Risques généraux

Des informations détaillées sur la Société, notamment ses activités, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et ses facteurs de risque, figurent dans le Rapport Annuel 2025, disponible sur le site internet de la Société.

Les investisseurs sont invités à examiner les facteurs de risque décrits dans le Rapport Annuel 2025.

Déclarations prospectives de CROSSJECT

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses projections reposent sur des hypothèses raisonnables, toute déclaration contenue dans ce communiqué autre que des déclarations portant sur des faits historiques concernant des événements futurs est susceptible de : (i) varier sans préavis ; (ii) être affectée par des facteurs hors du contrôle de la Société ; (iii) dépendre des résultats d’études cliniques ; (iv) être soumise aux exigences réglementaires ; (v) être influencée par des variations de coûts de production ; (vi) être conditionnée à l’accès au marché ; (vii) être affectée par les conditions de remboursement ; (viii) faire l’objet de la concurrence ; et (ix) faire l’objet de réclamations potentielles. Ces déclarations peuvent inclure des termes tels que “objectif”, “croire”, “s’attendre à”, “viser à”, “avoir l’intention de”, “pouvoir”, “anticiper”, “estimer”, “planifier”, “projeter”, “sera”, “pourrait avoir”, “probablement”, “devrait”, “pourrait” et autres termes de sens analogue. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques inhérents indépendants de la volonté de la Société. Une liste de ces risques figure dans le Rapport Annuel 2025. Ces déclarations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Sauf obligation légale, la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour.

Ce communiqué a été préparé en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux textes, la version française prévaut.

AVERTISSEMENT

Ce document et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat des titres de Crossject.

Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par la Société de ses actions ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des actions peut faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou règlementaires spécifiques. La Société n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d’achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d'une règlementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

S'agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (y compris la France) (les « Etats Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres, objet de ce document, rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats Membres. En conséquence, les titres de la Société ne peuvent être offerts et ne seront offerts dans aucun des Etats Membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 1er du Règlement Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat Membre.

Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » en liaison avec toutes actions de la Société dans tout Etat Membre signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières, telles qu’éventuellement modifiées par l’Etat Membre. L’expression “Règlement Prospectus” désigne le Règlement (EU) 2017/112S, tel que modifié le cas échéant, et inclus toute mesure d’exécution pertinente dans l’Etat Membre.

Le présent document ne constitue pas une offre au public en France et les valeurs mobilières visées dans le présent document peuvent seulement être offertes ou vendues en France, conformément à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier. De plus, en vertu de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale, seules les personnes entrant dans les catégories spécifiées dans Se et 11e résolutions de cette assemblée générale peuvent souscrire à l'offre.

Ce document ne constitue pas une offre de titres ou une quelconque sollicitation d'achat de titres de la Société aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l'objet de restrictions. Les titres de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1S33, tel que modifié (le « Securities Act »). Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre au public de ses titres aux Etats-Unis.

La diffusion de ce document (ce terme incluant toute forme de communication) est soumise aux restrictions prévues à la Section 21 Restrictions relatives à la « financial promotion ») du Financial Services and Markets Act 2000 (« FMSA »). Ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) sont en dehors du Royaume Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et sont des « investment professionals » tel que ce terme est défini à l'article 1S(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l' « Ordre »), (iii) visées à l'article 4S(2)(a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l'Ordre, et (iv) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées les « Personnes Ǫualifiées »). Ce document ne doit pas être utilisé au Royaume Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Ǫualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume Uni qu'avec des Personnes Ǫualifiées.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

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