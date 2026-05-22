COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 mai 2026

RENAULT GROUP ÉMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS SAMOURAÏ DOUBLE TRANCHE POUR UN MONTANT NOMINAL DE 159 MILLIARDS DE YENS

Boulogne-Billancourt, le 22 mai 2026 – Renault Group annonce le succès d’émissions obligataires Samouraï en deux tranches pour un montant nominal total de 159 milliards de yens. L’opération est structurée comme suit :

Une tranche dédiée aux investisseurs individuels d’un montant de 100 milliards de yens, venant à échéance en 2030, et offrant un coupon de 3,02 % ;

Une tranche dédiée aux investisseurs institutionnels d’un montant de 59 milliards de yens, venant à échéance en 2030, et offrant un coupon de 3,02 %.

Cette opération constitue la première émission de Renault Group combinant une tranche destinée aux investisseurs particuliers et une tranche destinée aux investisseurs institutionnels. Renault Group devient la première entreprise non japonaise à lancer une obligation Samouraï double-tranche, à la fois Retail et Wholesale. Ce succès témoigne de la solidité financière de Renault Group, mise en évidence par l’amélioration de sa notation de crédit, et la confiance des investisseurs japonais dans son nouveau plan stratégique futuREady.

Cette émission permet à Renault Group de profiter de conditions de marché attractives et sera utilisée pour ses besoins généraux et notamment pour anticiper le refinancement de certaines de ses échéances futures.

RENAULT GROUP

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À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

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