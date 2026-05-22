COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 22 mai 2026

Equans annonce la cession de ses activités de concession de recharge pour véhicules électriques aux Pays-Bas

Conformément à ses engagements pris lors du Capital Market Day de 2023, Equans, un leader des énergies et services, filiale du groupe Bouygues, a cédé le 18 mai, ses activités Infra & Mobility (I&M) de concession de bornes de recharge pour véhicules électriques aux Pays-Bas.

L’acquéreur de I&M est une entité contrôlée par DigitalBridge et Aberdeen Investments, et poursuivra la très belle trajectoire de croissance de l’activité dans un contexte de marché qui change très rapidement.

Cette cession s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’Equans, présenté le 23 février 2023 lors de son Capital Markets Day, qui prévoit la cession des activités asset-based. Comme annoncé, Equans conserve la compétence et continuera de fournir à ses clients BtoB des services d'installation et de maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Au Pays-Bas, Equans réalise un chiffre d'affaires de plus de 1,4 Md€ en 2025 et est un partenaire clé pour la décarbonation des industries et des villes. Dans ce pays, Equans sera pleinement concentré sur son cœur de métier, afin d’aider les entreprises et les collectivités à atteindre leurs objectifs de décarbonation à travers la fourniture de services énergétiques et digitaux de haut niveau.

A propos d'Equans

Equans est un leader mondial du secteur des énergies et services implanté dans 20 pays, avec

83 000 collaborateurs travaillant sur les 5 continents et un chiffre d'affaires 2025 de 18.7 milliards d'euros.

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe Bouygues. www.equans.com

Contact presse : Florence Lépany Duval : media-contact@equans.com

Pièce jointe