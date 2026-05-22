Astek réunit ses expertises à Aix-en-Provence

pour accélérer les synergies entre ses filiales,

au service de projets à haute valeur ajoutée

Paris, le 21 mai 2026

Astek, acteur mondial du conseil en ingénierie et en technologies, annonce l’installation de ses équipes dans de nouveaux bureaux à Aix-en-Provence. Cette implantation rassemble sur un même site les équipes Astek, et celles de ses filiales Emisys et Riversen. Cela s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant à rapprocher ses expertises afin de renforcer la collaboration entre ses entités autour d’une culture d’entreprise commune et soutenir le développement de projets à haute valeur ajoutée.

Un site commun au service des synergies et de la création de valeur

En réunissant les trois équipes au sein d’un même lieu, Astek crée un environnement propice à la collaboration entre des expertises complémentaires. Ce regroupement vise à fluidifier les échanges, favoriser le partage des compétences et renforcer la capacité du Groupe à accompagner ses clients sur des projets complexes et à forte valeur ajoutée.

Cette dynamique collective contribue également à faire vivre une culture d’entreprise commune, fondée sur la proximité, le travail en équipe et l’innovation, au service de la performance durable du Groupe.

Des locaux pensés pour la collaboration et la qualité de vie au travail

Les nouveaux bureaux, d’une superficie de 266 m², offrent un environnement de travail ouvert, modulable et adapté aux besoins des équipes. Accessibles aux personnes à mobilité réduite, les locaux sont situés dans le parc Cézanne, un cadre naturel et apaisé, et permettent d’accueillir collaborateurs et consultants de passage dans des conditions optimales. Le site bénéficie également de nombreux atouts pratiques : places de parking pour l’ensemble des collaborateurs, arrêt de bus à 200 mètres, offre de restauration à proximité et locaux sécurisés.

« En réunissant nos équipes à Aix-en-Provence, nous renforçons la complémentarité de nos expertises pour développer des projets à haute valeur ajoutée. Ce regroupement soutient notre capacité à accompagner nos clients sur des enjeux complexes, avec plus d’agilité et d’efficacité. » déclare Julien Gavaldon, CEO du Groupe Astek.

À propos d'ASTEK

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, présent dans 22 pays. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d'entrepreneuriat et d'innovation, et sur l'accompagnement et la montée en compétence de ses plus de 10 000 collaborateurs actuels qui s'engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l'ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe réalise en 2025 un chiffre d'affaires de 730 M€. https://astekgroup.fr

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