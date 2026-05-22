Bitget entame sa deuxième année de soutien à la Game Changers Coalition de l’UNICEF et étend ses actions à l’éducation financière et à l’intelligence artificielle

VICTORIA, Seychelles, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa deuxième année de partenariat avec la Game Changers Coalition de l’UNICEF (la GCC). La coalition, qui a mobilisé plus de 642 000 jeunes, parents et enseignants dans huit pays depuis son lancement, entame une nouvelle phase de croissance : ses programmes intègrent désormais des modules d’éducation financière et de formation à l’intelligence artificielle, et elle prévoit d’y inclure également des contenus sur la blockchain en 2026.

Menée par le Bureau de l’innovation de l’UNICEF, la GCC est une initiative mondiale qui rassemble des partenaires des secteurs public et privé afin d’élargir l’accès à l’éducation aux technologies pour les jeunes des économies émergentes, et notamment pour les filles qui représentent à ce jour 52 % des participants. Présente en Arménie, au Brésil, au Cambodge, en Inde, au Kazakhstan, en Malaisie, au Maroc et en Afrique du Sud, la coalition aide les jeunes à acquérir des compétences numériques pratiques grâce à un programme d’enseignement innovant, des initiatives d’apprentissage communautaires ainsi que des hackathons de jeux vidéo en présentiel et en ligne.

Bitget a rejoint la coalition en juin 2025 par le biais de son partenariat avec UNICEF Luxembourg, et contribue ainsi à sa mission plus large visant à améliorer la culture numérique et l’accès aux technologies pour les communautés défavorisées. Au cours de sa deuxième année, Bitget contribuera au développement du programme d’enseignement et à l’expansion géographique de la coalition.

Lors de la première année de partenariat, Bitget a soutenu l’UNICEF à travers plusieurs actions visant à accroître la sensibilisation aux enjeux de l’éducation aux technologies et la participation des publics concernés. L’une des étapes clés a été une visite au Cambodge, lors de laquelle Ignacio Aguirre, directeur marketing de Bitget, a rencontré des étudiants, des enseignants et des partenaires locaux impliqués dans des programmes de formation aux compétences numériques. Cette visite a mis en lumière la manière dont l’accès à une formation numérique de base peut ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi, d’entrepreneuriat et de participation à l’économie numérique, notamment pour les jeunes femmes et les étudiants des régions défavorisées.

Ce partenariat a également soutenu des initiatives plus larges visant à favoriser l’implication des jeunes à travers des événements et des expériences d’apprentissage interactives. Fin 2025, Gracy Chen, PDG de Bitget, a soutenu la première Game Jam mondiale de l’UNICEF organisée par la coalition. Cette initiative de 40 jours a permis à de jeunes créateurs des économies émergentes de concevoir des jeux vidéo originaux grâce à des séances de mentorat et à une formation auto-gérée en ligne.

« La technologie s’intègre à notre quotidien à une vitesse qui excède les capacités d’adaptation des systèmes éducatifs », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Ce qui nous a particulièrement marqués lors de notre collaboration avec l’UNICEF cette année, c’est la rapidité avec laquelle les jeunes s’investissent dès qu’ils ont accès à la technologie et qu’on leur en donne l’opportunité. Notre objectif final n’est pas seulement de rendre accessibles la blockchain et les outils numériques, mais aussi de contribuer à renforcer la confiance dans cet écosystème et à développer une culture numérique et financière durable, susceptible de créer des opportunités bien au-delà des cryptomonnaies. »

Cette annonce intervient alors que la demande de compétences numériques continue de croître à l’échelle mondiale, notamment sur les marchés où les jeunes sont de plus en plus connectés mais restent insuffisamment desservis par les filières d’enseignement technologique traditionnelles. En poursuivant le développement de ses initiatives axées sur l’éducation parallèlement à sa croissance institutionnelle et à celle de son écosystème, Bitget a fait de la culture numérique un pilier essentiel du développement à long terme du secteur.

« Trop de jeunes sont encore exclus des compétences nécessaires à la transformation numérique qui façonne l’économie actuelle », a déclaré Thomas Davin, directeur mondial du Bureau de l’innovation de l’UNICEF. « La GCC répond clairement à ce besoin. Cette initiative rassemble l’industrie, les gouvernements et les communautés afin que la prochaine génération possède les compétences, la confiance et les opportunités nécessaires pour devenir un acteur clé d’une économie axée sur la technologie. En collaboration avec Bitget, nous étendons notre action afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes d’acquérir les compétences dont ils ont besoin. »

Pour sa deuxième année, ce partenariat soutiendra l’expansion de la GCC dans trois pays supplémentaires ainsi que le déploiement de nouveaux modules d’éducation financière et de formation à l’intelligence artificielle au sein du programme de la coalition. Bitget poursuivra son engagement à travers des visites de terrain, la participation de ses dirigeants et son soutien à des initiatives d’apprentissage menées par la coalition.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Elle offre à plus de 120 millions d’utilisateurs un accès aux cryptomonnaies, aux actifs tokenisés ainsi qu’à des outils de trading basés sur l’IA sur les principales blockchains. Son écosystème comprend Bitget Wallet, une application de gestion financière quotidienne utilisée par plus de 80 millions de personnes. Bitget favorise l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats conclus avec LALIGA, MotoGP™ et l’UNICEF.

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans plus de 190 pays et territoires pour aider les enfants les plus défavorisés et bâtir un monde meilleur pour chaque enfant.

UNICEF Luxembourg apporte son soutien à cette mission mondiale en mobilisant des partenariats avec le secteur privé et des contributions volontaires. En mettant l’accent sur la réduction des inégalités, la promotion de l’égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté infantile, le soutien au bien-être mental et l’amélioration de l’accès à la justice pour chaque enfant, elle milite également à l’échelle nationale pour le respect des droits des enfants.

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