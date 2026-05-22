Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22. May 2026 / 13:43 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name Deutsche Lufthansa AG Straße und Hausnummer Venloer Strasse 151-153 Postleitzahl 50672 Ort Köln LEI 529900PH63HYJ86ASW55

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name Sitz Staat The Capital Group Companies, Inc. Los Angeles US

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name EUPAC Fund

5. Datum der Schwellenberührung

19.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG Neu 4,88% 0,27% 5,15% 1.202.082.895 Letzte Mitteilung 5,17% 0,00% 5,17% -

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in % direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) direkt (§ 33 WpHG) zugerechnet (§ 34 WpHG) DE0008232125 0 58.654.957 0% 4,88% Summe 58.654.957 4,88%

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0% Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe 0 0,00%

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe Physische Abwicklung 3.200.000 0,27% Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe 3.200.000 0,27%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Name Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher The Capital Group Companies, Inc. Capital Research and Management Company 4,70% - The Capital Group Companies, Inc. Capital Research and Management Company 4,70% Capital Group International, Inc. Capital International, Inc. -

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile

10. Sonstige Informationen

Datum

21.05.2026

Ende der Mitteilung

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