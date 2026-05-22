Boehringer Ingelheim News: Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und PPF rückt näher für Patientinnen und Patienten in der EU

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unsere aktuelle Pressemitteilung:
Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und PPF rückt näher für Patientinnen und Patienten in der EU
- Idiopathische Lungenfibrose (IPF) und progrediente Lungenfibrose (PPF) sind lebensbedrohliche, fortschreitende Lungenerkrankungen, die einer frühzeitigen und kontinuierlichen Behandlung bedürfen1,2
- Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf den Ergebnissen des Phase‑III‑Studienprogramms FIBRONEER™, in dem die Wirksamkeit und Sicherheit von Nerandomilast bei IPF- und PPF-Patientinnen und -Patienten untersucht wurde3,4
- Nerandomilast (JASCAYD®) ist als erster und einziger oral verfügbarer, präferenzielle PDE4B‑Inhibitor für die Behandlung von IPF und PPF in den USA, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan zugelassen – und ist die erste neue IPF-Therapie seit über einem Jahrzehnt.
Hier die vollständige Meldung:
DE_FINAL_CHMP_IPF_PPF
María Isabel Rodríguez
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E maria.rodriguez@boehringer-ingelheim.com
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