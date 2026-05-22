Boehringer Ingelheim News: Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und PPF rückt näher für Patientinnen und Patienten in der EU

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Zur Ihrer Information,

unsere aktuelle Pressemitteilung:

Positive CHMP-Empfehlung für Nerandomilast: Eine neue Therapieoption für IPF und PPF rückt näher für Patientinnen und Patienten in der EU

Idiopathische Lungenfibrose (IPF) und progrediente Lungenfibrose (PPF) sind lebensbedrohliche, fortschreitende Lungenerkrankungen, die einer frühzeitigen und kontinuierlichen Behandlung bedürfen1 ,2

Die positive Stellungnahme des CHMP basiert auf den Ergebnissen des Phase‑III‑Studienprogramms FIBRONEER™, in dem die Wirksamkeit und Sicherheit von Nerandomilast bei IPF- und PPF-Patientinnen und -Patienten untersucht wurde3 ,4

Nerandomilast (JASCAYD®) ist als erster und einziger oral verfügbarer, präferenzielle PDE4B‑Inhibitor für die Behandlung von IPF und PPF in den USA, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan zugelassen – und ist die erste neue IPF-Therapie seit über einem Jahrzehnt.

Hier die vollständige Meldung:

DE_FINAL_CHMP_IPF_PPF



María Isabel Rodríguez

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