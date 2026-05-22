CORRECTION -- Le nouveau panneau commémoratif de MADD Canada à Mississauga rend hommage à Carly Charlebois et Rama Pirakala, tués dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau panneau commémoratif routier de MADD Canada sera dévoilé aujourd’hui à Mississauga en hommage à Carly Charlebois et à Rama Pirakala, qui ont tragiquement été tués dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies en 2022. La cérémonie de dévoilement aura lieu au stationnement de covoiturage, à l’intersection de la QEW et de l'Erin Mills Parkway, à proximité du lieu où Carly et Rama ont été tués.

Le 16 juin 2022 vers 22 h 30, sur la QEW près de Cawthra Road, les véhicules de Carly Charlebois et de Rama Pirakala ont été impliqués dans une collision mineure. Personne n'a été blessé, mais les conducteurs, Carly, une femme de 20 ans originaire d’Hamilton, et Rama, un homme de 42 ans originaire d'Oakville, sont sortis de leurs voitures pour évaluer les dommages et échanger leurs coordonnées. Quelques instants plus tard, un chauffard aux capacités affaiblies a percuté l'arrière de la voiture de Carly, où elle était assise au siège arrière. Carly a été transportée à l'hôpital sans signes vitaux et a été déclarée morte. Rama a été projeté contre la glissière de sécurité et a subi des blessures contondantes. Il est décédé sur les lieux. Le chagrin causé par leur décès continue d'être profondément ressenti par leurs familles, leurs amis et toutes les personnes qui les connaissaient.

« Chaque panneau commémoratif routier témoigne d'une histoire tragique qui n'aurait jamais dû se produire », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « La famille de Carly porte le deuil d'une jeune vie qui ne faisait que commencer, et celle de Rama celui d'un père qui ne retournera jamais chez lui. Telle est la réalité dévastatrice et déchirante de la conduite avec capacités affaiblies, un crime entièrement évitable, et c'est pourquoi nous devons toujours conduire sobre. »

« Carly avait toute sa vie devant elle, et tout cela lui a été arraché en un instant à cause d’un choix qui n’aurait jamais dû être fait », a déclaré Cheryl Lewis, la mère de Carly. « Chaque jour qui passe est un rappel douloureux de son absence qui résonne au plus profond de mon cœur, mon corps et mon âme. Nous portons en nous le deuil de Carly, de la personne qu’elle était et de tout ce qu’elle aurait dû devenir. Cet avenir nous a été volé. »

La famille, les amis et des invités d'honneur assisteront aujourd'hui à la cérémonie de dévoilement, parmi lesquels la mère de Carly, Cheryl Lewis ; la cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan ; le chef adjoint de la police régionale de Peel, Marc Andrews ; et le chef adjoint chargé des immobilisations au sein des services d'incendie et d'urgence de Mississauga, John Crozier.

Les panneaux commémoratifs routiers ont un fort impact pour rendre hommage aux victimes et rappeler aux automobilistes les conséquences tragiques et durables de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada tient à remercier Cheryl Lewis, la mère de Carly, pour son courage, ainsi que la ville de Mississauga pour son soutien dans la mise en place de ce panneau commémoratif routier.

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À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.