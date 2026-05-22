Michelin : Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2026

Clermont-Ferrand, le 22 mai 2026



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2026

L’Assemblée générale mixte de la Société s’est tenue ce jour à Clermont-Ferrand, sous la présidence de Monsieur Florent Menegaux, Président de la Gérance.

Les résolutions proposées au vote des actionnaires ont toutes été approuvées, notamment :

La distribution d’un dividende de 1,38 euro par action, payable en numéraire le 28 mai 2026,

La nomination de Philippe Jacquin en tant que Gérant Non Commandité, succédant ainsi à Yves Chapot,

Le renouvellement des mandats de Monique Leroux, Thierry Le Hénaff et Jean-Michel Severino et la nomination de Anne-Sophie Lotgering, en tant que membres du Conseil de Surveillance. Le Conseil a postérieurement reconduit les fonctions précédemment exercées et leurs participations aux comités dont ils étaient déjà membres, et a nommé Pascal Vinet membre du Comité d’Audit.

Les éléments de la rémunération 2025 et la politique de rémunération 2026 des gérants et des membres du Conseil de Surveillance, et

Le renouvellement des autorisations financières.





Les messages clés, les résultats complets des votes, l’enregistrement de la réunion, ainsi que les présentations effectuées aux actionnaires sont disponibles sur le site internet de Michelin, Assemblée Générale 2026 des actionnaires | Michelin.

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