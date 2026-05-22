Office du tourisme slovène : la Slovénie accueillera les Championnats d’Europe UEC de cyclisme sur route 2026 en octobre

LJUBLJANA, Slovénie, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À moins de 140 jours du coup d’envoi, la Slovénie se prépare à accueillir les Championnats d’Europe UEC de cyclisme sur route 2026, l’événement cycliste le plus important jamais organisé dans le pays. Du 2 au 7 octobre 2026, 800 cyclistes, femmes et hommes, représentant plus de 50 pays, participeront à 14 épreuves.

Pendant cinq jours, les Championnats accueilleront des courses en ligne et contre-la-montre pour les catégories juniors et élites. Les titres européens se joueront sur des parcours traversant Ljubljana, Šenčur, Medvode, Kranj, Preddvor, Škofja Loka, Vodice, Komenda, Mengeš, Domžale, Kamnik et Cerklje na Gorenjskem.

Ces Championnats d’Europe UEC de cyclisme sur route 2026 auront une résonance particulière pour les supporters slovènes, qui pourront voir les meilleurs coureurs du pays défendre les couleurs de la sélection nationale sur leurs routes, notamment Tadej Pogačar, Primož Roglič et Urška Žigart.

Au cours des cinq jours de compétition, les organisateurs attendent environ 300 000 spectateurs le long des parcours et plus de 16,5 millions de téléspectateurs et internautes suivant les Championnats à la télévision et sur les plateformes numériques.

« Un âge d’or du cyclisme »

Enrico Della Casa, président de l’Union Européenne de Cyclisme, a expliqué pourquoi la Slovénie s’imposait comme un choix naturel : « Les Championnats d’Europe se dérouleront dans un pays qui vit un véritable âge d’or du cyclisme. Les résultats exceptionnels obtenus ces dernières années ainsi que l’émergence de nouvelles générations confirment la solidité et la vision d’un système capable de former à la fois des athlètes de très haut niveau et de jeunes talents. Nous sommes convaincus que ces Championnats offriront des courses d’un niveau technique exceptionnel et de grands moments de sport. »

Tourisme et promotion

L’Office du tourisme slovène soutient l’événement à travers une campagne de communication ciblée. Une page dédiée — proposant des informations touristiques et pratiques complètes pour les supporters et visiteurs — est désormais accessible en ligne.

À propos de l’Office du tourisme slovène

L’Office du tourisme slovène est l’organisation nationale chargée de promouvoir la Slovénie comme destination touristique sur les marchés internationaux. Pour plus d’informations, consultez https://www.slovenia.info/en/press-centre/press-releases/38071-slovenia-to-become-the-european-stage-for-road-cycling-in-october

Une vidéo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c66586c-036d-497b-b5a1-1382ab8b86b7