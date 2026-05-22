Les Canadiens se tournent vers des solutions d’entretien de pelouse à batterie plus simples : sondage WORX

TORONTO, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que de nombreux outils manuels du quotidien ont été remplacés par des solutions permettant d’économiser temps et énergie, des aspirateurs robots aux véhicules électriques, une tâche domestique demeure largement inchangée : l’entretien de la pelouse, qui repose encore souvent sur des outils à essence physiquement exigeants.

En fait, environ la moitié des Canadiens (51 %) qui entretiennent leur pelouse utilisent encore des tondeuses à essence, tandis que 59 % des personnes qui tondent leur pelouse affirment que cette tâche est physiquement exigeante, selon un nouveau sondage commandé par Positec Group, un chef de file mondial en fabrication et en innovation. Par contre, alors que le coût du carburant et le coût de la vie continuent de faire les manchettes, les Canadiens commencent à remettre en question leur dépendance à l’essence.

« Des voitures que nous conduisons aux tondeuses que nous poussons pour entretenir nos terrains, les Canadiens cherchent de plus en plus des moyens d’économiser du temps, de réduire les efforts et de diminuer les coûts continus liés au ménage », a déclaré Phil Fitzpatrick, vice-président et directeur général de Positec Canada. « Nous constatons que cette façon de penser s’étend aussi à l’entretien de la pelouse, où les solutions à batterie et robotisées peuvent simplifier l’entretien hebdomadaire, tout en réduisant la dépendance à l’essence. »

Pendant la haute saison, près de 3 Canadiens sur 5 qui entretiennent eux-mêmes leur pelouse (56 %) utilisent des outils de jardinage chaque semaine, et presque autant (55 %) affirment qu’ils envisageraient de changer d’outils si cela pouvait faciliter le travail, selon le nouveau sondage. Les outils d’entretien de pelouse à batterie et robotisés s’imposent comme des solutions pratiques et nécessitant peu d’entretien pour les personnes qui manquent de temps.

Les outils d’entretien de pelouse à batterie-éliminent les contraintes liées aux travaux extérieurs de routine.

Cette ouverture au changement influence déjà les attentes des Canadiens envers les outils d’entretien de pelouse modernes. Parmi les Canadiens qui entretiennent eux-mêmes leur pelouse, près de la moitié (48 %) affirment être intéressés par des fonctionnalités intelligentes, comme la surveillance de la batterie, les alertes d’entretien ou des outils de programmation simples, si la technologie est facile à utiliser. Le message est clair : les Canadiens veulent des outils qui réduisent les efforts et les contraintes, et non qui ajoutent de la complexité à une tâche déjà exigeante.

Cette façon de penser s’inscrit dans une réflexion plus large sur le temps et l’énergie que devrait réellement nécessiter l’entretien de la pelouse. Alors que l’utilisation hebdomadaire est devenue la norme et que les efforts physiques demeurent une préoccupation fréquente, les outils à batterie-et robotisés sont de plus en plus perçus comme des solutions pratiques conçues pour simplifier l’entretien, réduire les efforts continus et diminuer la dépendance aux équipements à essence.

Les solutions d’entretien de pelouse à batterie et robotisées de Worx sont conçues selon cette approche pratique. Ces outils misent sur la fiabilité, la simplicité et un entretien réduit, grâce à des conceptions qui libèrent les propriétaires des exigences physiques et du temps requis par l’entretien de pelouse traditionnel.

Les principales conclusions du sondage mettent en lumière les pressions qui influencent aujourd’hui les décisions des Canadiens qui entretiennent eux-mêmes leur pelouse :

Les outils à essence dominent toujours : 51 % utilisent des tondeuses à essence, bien que près d’un Canadien sur cinq (18 %) utilise maintenant des options à batterie.

: 51 % utilisent des tondeuses à essence, bien que près d’un Canadien sur cinq (18 %) utilise maintenant des options à batterie. L’entretien de la pelouse est physiquement exigeant : 59 % des personnes qui tondent leur propre pelouse affirment que cette tâche est physiquement exigeante, ce qui fait de la réduction des efforts une motivation clé.

: 59 % des personnes qui tondent leur propre pelouse affirment que cette tâche est physiquement exigeante, ce qui fait de la réduction des efforts une motivation clé. C’est une tâche hebdomadaire : 56 % utilisent des outils d’entretien de pelouse chaque semaine pendant la haute saison, ce qui renforce le besoin de solutions pratiques.

: 56 % utilisent des outils d’entretien de pelouse chaque semaine pendant la haute saison, ce qui renforce le besoin de solutions pratiques. Les outils à batterie sont bien connus : 72 % affirment connaître les outils d’entretien de pelouse à batterie-, ce qui démontre que le niveau de sensibilisation est déjà élevé.

: 72 % affirment connaître les outils d’entretien de pelouse à batterie-, ce qui démontre que le niveau de sensibilisation est déjà élevé. Les fonctionnalités intelligentes doivent rester simples : 48 % des consommateurs manifestent un intérêt pour les fonctionnalités intelligentes, dont 14 % qui recherchent activement ces fonctionnalités.

: 48 % des consommateurs manifestent un intérêt pour les fonctionnalités intelligentes, dont 14 % qui recherchent activement ces fonctionnalités. La simplicité motive le changement : 55 % changeraient d’outils si cela facilitait les travaux extérieurs, tandis que l’aspect nouveauté demeure peu important.

: 55 % changeraient d’outils si cela facilitait les travaux extérieurs, tandis que l’aspect nouveauté demeure peu important. Les obstacles demeurent pratiques : la possession actuelle d’équipements à essence (26 %), le coût initial (22 %) et les préoccupations liées à l’autonomie de la batterie (16 %) ralentissent l’adoption.





Les tondeuses robotisées réduisent les efforts manuels-liés à l’entretien hebdomadaire de la pelouse.

Parmi ces solutions figure le Worx Landroid Vision Cloud, un système de tonte robotisé façonné par plus de dix ans d’utilisation dans le monde réel, fort de millions d’heures de tonte et d’une précision RTK alimentée par le système de correction infonuagique de Worx.

Au-delà de la tonte, les Canadiens se tournent également vers des outils sans fil pour l’entretien-de la pelouse et de la maison. Des souffleurs légers et des tondeuses sans fil efficaces aux scies d’élagage, cloueuses, gonfleurs portatifs et pulvérisateurs à peinture, les produits Worx rendent l’entretien saisonnier plus rapide, plus simple et moins exigeant en main-d’œuvre. Pour en savoir plus sur la gamme d’équipements de pelouse et de jardin Worx, visitez le site worx.com.

Alors que les prix du carburant et le coût de la vie continuent d’influencer les décisions des ménages, les Canadiens recherchent des moyens pratiques d’économiser du temps, de réduire les efforts et de simplifier les tâches du quotidien. Pour de nombreux propriétaires, l’entretien de la pelouse fait désormais partie de cette transition plus large vers des solutions à batterie plus pratiques.

À propos de l’enquête

Ce sondage a été commandé par Positec Group et mené en ligne par The Harris Poll Canada. Il a été mené dans la nuit du 4 mai 2026 auprès de 1 079 adultes canadiens sélectionnés au hasard, qui entretiennent eux-mêmes leur pelouse et font partie d’un panel en ligne.

Les résultats ont été pondérés selon l’âge, le genre, la région et le niveau de scolarité (et au Québec, la langue), afin de correspondre à la population, selon les données du recensement. Cette méthode vise à s'assurer que l’échantillon est représentatif de l’ensemble de la population adulte du Canada.

À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille présente une marge d’erreur estimée (mesurant la variabilité de l’échantillonnage) de ±3,0 %, 19 fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci, comparativement aux tableaux de données, sont attribuables à l’arrondissement.

À propos de Positec Group

Positec Group Ltd., établie à Suzhou, en Chine, et dont le siège social nord-américain est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, a toujours adhéré à la mission « engagée envers l’innovation continue, à la tête de la révolution des outils et à l’amélioration de la vie des gens » ainsi qu’au concept de marque « Our mission, zero emission ». Positec Group fabrique des outils pour la pelouse, le jardin et les travaux motorisés sous les marques WORX®, Rockwell®, Kress® et Cat®. Depuis sa fondation en 1994, Positec a connu une croissance parmi les plus importantes de l’industrie et s’est imposée sur le marché mondial, avec des ventes dans près de 70 pays et régions à travers le monde. Positec compte 15 filiales de commercialisation à l’étranger, 4 centres de recherche et développement ainsi que 4 sites de fabrication à travers le monde. L’entreprise a déposé plus de 8 000 demandes de brevet à l’échelle mondiale et a participé à l’élaboration de nombreuses normes industrielles internationales et nationales. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site http://www.positecgroup.com/.

Vous trouverez une photo de l’annonce sur le site Web https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d669a662-ae97-4c0d-a921-9e5a29748f64

Tara MacPherson | tara.macpherson@northstrategic.com