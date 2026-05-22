La plateforme CDU GigaModular™ de LiquidStack est désormais disponible à la vente avec une capacité étendue à 14 MW

CARROLLTON, Texas, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiquidStack , société du groupe Trane Technologies et leader mondial des technologies de refroidissement liquide pour les centres de données, a annoncé aujourd’hui la commercialisation de sa plateforme CDU GigaModular™. Grâce à son architecture modulaire évolutive « pay-as-you-grow », conçue pour répondre aux spécifications NVIDIA Vera Rubin, la plateforme permet aux exploitants de centres de données IA de déployer des infrastructures de refroidissement liquide plus rapidement, avec davantage de flexibilité et une plus grande simplicité opérationnelle, au moyen de blocs multi-MW évolutifs jusqu’à 14 MW.

« Conçue spécifiquement pour les environnements d’IA à haute densité, GigaModular™ aide les opérateurs à augmenter leur capacité de refroidissement sans nécessiter de refonte majeure de l’infrastructure ni de surdimensionnement initial », a déclaré Joe Capes, vice-président chez Trane Technologies et directeur général de LiquidStack™. « Son architecture flexible de déploiement et de distribution permet des extensions progressives alignées sur la demande en puissance de calcul IA, tandis que des contrôles centralisés au niveau du système contribuent à simplifier les opérations, améliorer l’efficacité et optimiser la planification des investissements. »

La plateforme CDU GigaModular™ répond aux exigences thermiques des puces standards du marché et des puces personnalisées hyperscale, sur différentes plages de température d’application, offrant ainsi aux opérateurs une plus grande flexibilité à mesure que les besoins en calcul et en dissipation thermique évoluent.

Conçue pour les centres de données IA, HPC et hyperscale, la plateforme propose :

Un contrôle centralisé pour simplifier les opérations, réduire les redondances et améliorer l’efficacité des infrastructures à grande échelle.

pour simplifier les opérations, réduire les redondances et améliorer l’efficacité des infrastructures à grande échelle. Une évolutivité au niveau système permettant de soutenir l’expansion coordonnée des infrastructures d’IA, plutôt qu’une simple addition de capacités CDU indépendantes.

permettant de soutenir l’expansion coordonnée des infrastructures d’IA, plutôt qu’une simple addition de capacités CDU indépendantes. Une architecture flexible de déploiement et de distribution capable de s’adapter à l’évolution des charges de travail d’IA, des densités de racks et des configurations de sites.

capable de s’adapter à l’évolution des charges de travail d’IA, des densités de racks et des configurations de sites. Des blocs modulaires évolutifs « pay-as-you-grow » permettant d’augmenter progressivement la capacité IA sans refonte majeure des infrastructures.

permettant d’augmenter progressivement la capacité IA sans refonte majeure des infrastructures. Une compatibilité pensée pour l’avenir des plateformes GPU de nouvelle génération dans des environnements à haute densité et des déploiements à l’échelle du gigawatt.

dans des environnements à haute densité et des déploiements à l’échelle du gigawatt. Une intégration à l’offre globale de gestion thermique de Trane Technologies, associant une technologie CDU avancée à un support mondial couvrant le déploiement et l’ensemble du cycle de vie des équipements.

Présenté pour la première fois en juin 2025, le CDU GigaModular™ a fait l’objet d’une intégration système multi-modules approfondie et de tests à pleine charge, validant les performances de déploiements jusqu’à 14 MW et obtenant la certification ETL. La plateforme est désormais disponible à la vente, les premières commandes des clients reflétant la demande du marché pour des infrastructures de refroidissement liquide évolutives.

LiquidStack™ présentera GigaModular™ lors du Datacloud Global Congress, du 2 au 4 juin au Palais des Festivals de Cannes, en France, avec notamment des démonstrations en réalité virtuelle de la plateforme. Les visiteurs pourront retrouver LiquidStack sur le stand n°109.

Pour en savoir plus sur GigaModular™ ou planifier une consultation, rendez-vous sur LiquidStack GigaModular™ .

À propos de LiquidStack

LiquidStack™ — société du groupe Trane Technologies — est un leader mondial du refroidissement liquide avancé pour les infrastructures d’IA évolutives, proposant des architectures de refroidissement prêtes pour l’avenir et conçues pour les plateformes GPU de nouvelle génération. Pensées pour accompagner la croissance de l’IA hyperscale, les solutions LiquidStack permettent aux opérateurs de déployer, faire évoluer et optimiser leurs infrastructures d’IA à haute densité en toute confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : liquidstack.com .

À propos de Trane Technologies

Trane Technologies est un innovateur mondial dans le domaine du climat. Grâce à ses marques stratégiques Trane® et Thermo King®, ainsi qu’à son portefeuille de produits et services écoresponsables, l’entreprise fournit des solutions climatiques efficaces et durables pour les bâtiments, les logements et les transports. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : tranetechnologies.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation sur les valeurs mobilières, c’est-à-dire des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques, notamment celles relatives à nos innovations en matière de technologies de refroidissement liquide, y compris les déclarations concernant les capacités, l’évolutivité, les résultats de déploiement et les avantages attendus pour les clients. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de l’entreprise et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les facteurs susceptibles d’entraîner de telles différences sont présentés dans le formulaire 10-K de Trane Technologies déposé pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que dans les rapports ultérieurs sur le formulaire 10-Q et les autres documents déposés par Trane Technologies auprès de la SEC. De nouveaux risques et incertitudes peuvent apparaître de temps à autre, et il nous est impossible de les prévoir ou de prédire la manière dont ils pourraient nous affecter. Nous n’assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prospectives.