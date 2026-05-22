Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 mai au 21 mai 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 18 mai au 21 mai 2026

Puteaux, le 22 mai 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 mai 2026 au 21 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/05/2026FR001243512115 63226,9968AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/05/2026FR001243512178 66826,9909CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/05/2026FR001243512112 05126,9973TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/05/2026FR001243512186 92326,9924XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/05/2026FR001243512115 52627,0496AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/05/2026FR001243512175 53227,0535CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/05/2026FR001243512111 36327,0486TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/05/2026FR001243512180 38227,0572XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/05/2026FR001243512115 77627,0906AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/05/2026FR001243512177 57127,0677CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/05/2026FR001243512111 68527,0737TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/05/2026FR001243512186 58627,0762XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/05/2026FR001243512115 82627,1046AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/05/2026FR001243512177 61627,1097CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/05/2026FR001243512111 60327,1065TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/05/2026FR001243512186 62327,1105XPAR
 Total759 36327,0574 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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