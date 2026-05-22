Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 mai au 21 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 18 mai au 21 mai 2026

Puteaux, le 22 mai 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 mai 2026 au 21 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/05/2026 FR0012435121 15 632 26,9968 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/05/2026 FR0012435121 78 668 26,9909 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/05/2026 FR0012435121 12 051 26,9973 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/05/2026 FR0012435121 86 923 26,9924 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/05/2026 FR0012435121 15 526 27,0496 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/05/2026 FR0012435121 75 532 27,0535 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/05/2026 FR0012435121 11 363 27,0486 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/05/2026 FR0012435121 80 382 27,0572 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/05/2026 FR0012435121 15 776 27,0906 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/05/2026 FR0012435121 77 571 27,0677 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/05/2026 FR0012435121 11 685 27,0737 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/05/2026 FR0012435121 86 586 27,0762 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/05/2026 FR0012435121 15 826 27,1046 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/05/2026 FR0012435121 77 616 27,1097 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/05/2026 FR0012435121 11 603 27,1065 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/05/2026 FR0012435121 86 623 27,1105 XPAR Total 759 363 27,0574

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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