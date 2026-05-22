Information réglementée, information privilégiée, Leuven, 22 mai 2026 (17.40 CEST)

KBC Ancora distribue un dividende intérimaire de 4,32 euros par action le 4 juin 2026

Le Conseil d'administration d'Almancora Société de gestion, administrateur statutaire de KBC Ancora, a décidé, lors de sa réunion du 22 mai 2026, de distribuer un dividende intérimaire brut de 4,32 euros par action KBC Ancora le 4 juin 2026. Le coupon net, après déduction du précompte mobilier de 30%, s’élève à 3,024 euros par action.

Aucun dividende final ne sera versé.

Le service financier est assuré par KBC Bank, KBC Brussels et CBC Banque.

Dates de dividende à noter:

Date de détachement du dividende: 2 juin 2026

Date d‘enregistrement: 3 juin 2026

Date de paiement: 4 juin 2026





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KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient 18,6% des actions de KBC Groupe; en compagnie de Cera, de MRBB et les Autres Actionnaires Stables (AVA), elle assure la stabilité de l'actionnariat et le développement du groupe KBC. Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.

Calendrier financier :

28 août 2026 (17.40 CEST) Communiqué annuel exercice 2025/2026

29 septembre 2026 (17.40 CEST) Rapport annuel exercice 2025/2026 disponible

30 octobre 2026 Assemblée Générale des Actionnaires

Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais sur le site Internet www.kbcancora.be.

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