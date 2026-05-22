Assemblée Générale Mixte de Transgene du 22 mai 2026

Strasbourg, France, le 22 mai 2026, 17 h 45 – L’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Transgene a eu lieu ce jour (22 mai 2026) à 11 h 00 au siège social de l’entreprise (400 boulevard Gonthier d’Andernach – Parc d’Innovation – 67400 Illkirch-Graffenstaden).

L’Assemblée Générale Mixte a été présidée par Alessandro Riva, Président-Directeur général. En sus d’approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que les éléments de “Say on pay”, l’Assemblée Générale Mixte s’est prononcée sur l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises, portant notamment sur le renouvellement des mandats d’administrateurs arrivant à échéance, des autorisations financières, ainsi que sur de délégations conférées au Conseil d’administration pour opérer sur les titres.

Toutes les résolutions dont l’approbation a été recommandée par le Conseil d’Administration ont été approuvées.

À ce titre, elle a notamment renouvelé les mandats des administrateurs suivants :

TSGH représentée par Sandrine Flory, et Benoît Habert, en qualité d’administrateurs non-indépendants ;

Emmanuelle Quilès et Carol Stuckley en qualité d’administrateurs indépendants.

L’Assemblée Générale Mixte a également approuvé la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes :

Mme Dorothea Ledergerber, et

Mme Solange Peters.

Ainsi, le Conseil d’Administration de Transgene est composé des membres suivants :

Alessandro Riva ;

Michel Baguenault de Puchesse ;

Jean-Luc Bélingard ;

Jean-Yves Blay (indépendant) ;

Sandrine Flory (représentante de TSGH) ;

Benoît Habert ;

Dorothea Ledergerber (indépendante) ;

Solange Peters (indépendante);

Emmanuelle Quilès (indépendante);

Carol Stuckley (indépendante).

Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres, avec un équilibre en termes d’indépendance et de mixité conforme à la réglementation applicable à savoir : 5 administrateurs indépendants sur 10 soit 50 % et 5 femmes sur 10 soit une parité de 50 %.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de Transgene, rubrique Investisseurs > Assemblée Générale.

Une rediffusion de l’Assemblée Générale Mixte est disponible sur le site internet de la Société et en cliquant ici.

Dorothea Ledergerber, PharmD, PhD occupe actuellement les fonctions de Multi-Site Head Drug Product Operations au sein du groupe Siegfried, et siège au conseil d’administration du CDMO DINAMIQS. Pharmacienne de formation, titulaire d’un doctorat en sciences pharmaceutiques, elle dispose de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Elle a exercé des responsabilités de direction au sein de Novartis, où elle a notamment dirigé des opérations industrielles en Europe et contribué à la mise en place de la première unité commerciale de production de thérapies cellulaires et géniques du groupe. Elle a également occupé les fonctions de Chief Technical Officer chez Tigen Pharma, spécialisée dans les thérapies cellulaires autologues. Mme Ledergerber possède une expertise reconnue couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique, du développement à la production.

Dorothea Ledergerber est de nationalité allemande.

Mme Solange Peters, MD, PhD est professeure titulaire et directrice du service d'oncologie, ainsi que titulaire de la chaire d'oncologie médicale au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), en Suisse. Elle a obtenu à la fois son doctorat en médecine et son doctorat de recherche au CHUV. Après avoir suivi une formation clinique en oncologie médicale et en biologie moléculaire en Suisse et en Italie, Solange Peters s'est spécialisée dans les tumeurs thoraciques, le cancer du poumon et les tumeurs pleurales.

Ses principaux domaines d'intérêt sont la découverte et la validation de nouveaux biomarqueurs en milieu préclinique et clinique, les stratégies multimodales contre le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé, ainsi que l'immunothérapie contre le cancer. Elle préside le comité scientifique et siège au conseil de fondation de la Plateforme européenne d'oncologie thoracique (ETOP). Elle est également présidente du comité consultatif stratégique du Paris Saclay Cancer Cluster, ainsi que présidente d'Oncosuisse, l'organisation faîtière suisse de lutte contre le cancer. Elle préside l'Académie suisse d'oncologie multidisciplinaire (SAMO) et est vice-directrice de la Ligue nationale suisse contre le cancer. Solange Peters a été la plus jeune présidente de l'histoire de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), occupant ce poste de 2020 à 2022. Elle participe activement aux programmes de formation de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC) et de l’ESMO – où elle a créé le comité « Women for Oncology ». Elle siège au conseil d'administration de Galencia SA. Solange Peters est l'autrice de plus de 500 articles et chapitres d'ouvrages évalués par des pairs ; elle est rédacteur en chef adjoint des Annals of Oncology et d'ESMO Open, a été rédacteur en chef de Lung Cancer et rédacteur en chef adjoint du Journal of Thoracic Oncology (JTO) pendant plusieurs années, et siège au comité de rédaction de plusieurs autres revues d'oncologie.

Solange Peters est de nationalité suisse.

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Contacts

Médias : Investisseurs et analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication Corporate et Scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadège Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière CDR Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud / Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 6 63 03 84 91 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050 est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou (carcinome épidermoïde de la tête et du cou – HNSCC), traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

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Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

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