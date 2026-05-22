Planisware - Assemblée générale annuelle du 17 juin 2026 - Mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée générale annuelle du 17 juin 2026

Mise à disposition

des documents préparatoires

Paris, France, le 22 mai 2026 - Les actionnaires de Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), sont informés que l’assemblée générale annuelle se tiendra le 17 juin 2026 à 9 heures au siège social de Planisware situé 200 avenue de Paris - 92320 Châtillon.

L’avis de réunion de l’Assemblée a été publié au Bulletin des annonces légales et obligatoires (BALO) le 11 mai 2026. Il sera suivi d’un avis de convocation qui sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ces avis sont également consultables sur le site Internet de Planisware : https://planisware.com/ (section Assemblée Générale 2026).

L’Assemblée sera retransmise en direct sur le site Internet de Planisware1.

Modalités de participation

Les actionnaires pourront choisir entre l’un des trois modes suivants pour exercer leur droit de vote en Assemblée :

assister à l’Assemblée ;

donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute personne physique ou morale ;

voter par correspondance ou par Internet sur le site VOTACCESS.





Les modalités de participation seront détaillées dans l’avis de convocation qui sera mis en ligne sur le site Internet de Planisware (section Assemblée Générale 2026).

Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires peuvent dès à présent consulter et télécharger les informations et documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce (y compris l’avis de réunion, la brochure de convocation et le Document d’enregistrement universel 2025), relatifs à l’Assemblée sur le site Internet de Planisware (section Assemblée Générale 2026).

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée sont disponibles au siège social de Planisware, situé 200 avenue de Paris - 92320 Châtillon., dans les conditions législatives et réglementaires applicables.

Questions écrites des actionnaires

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à Planisware conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@planisware.com (ou au siège social de Planisware, par lettre recommandée avec accusé de réception), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit jusqu’au 11 juin 2026 à zéro heure.

Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.



Prochains évènements

17 juin 2026 : Assemblée générale des actionnaires 2026

22 juin 2026 : Date de détachement du dividende

23 juin 2026 Date d'arrêté des positions en vue du paiement du dividende

24 juin 2026 : Date de paiement du dividende

30 juillet 2026 : Publication des résultats du 1 er semestre 2026

semestre 2026 23 octobre 2026 : Publication du chiffre d'affaires 3ème trimestre 2026

Contacts

Relations Investisseurs Médias Benoit d'Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 850 collaborateurs répartis dans 20 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 650 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 35 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

1 A moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Par ailleurs, il est rappelé en tant que de besoin que le vote en direct sur Internet ne sera pas possible pendant la diffusion de l’Assemblée.

Pièce jointe