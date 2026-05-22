Communiqué de presse

22 mai 2026

Renault S.A. : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 20 mai 2026

Boulogne-Billancourt, le 22 mai 2026

Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 15 au 20 mai 2026, dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement pour l’acquisition d’un nombre maximum de 1 360 000 actions Renault destinées à couvrir les obligations de Renault Group à l’égard des bénéficiaires d’actions de performance ou de tout plan d’intéressement à long-terme mis en œuvre au profit du Directeur général et des cadres dirigeants du Groupe (Cf communiqué de presse du 15 mai 2026).

Information agrégée (par jour et par marché)

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Code identifiant marché RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 15/05/2026 FR0000131906 270 454 28,3566 XPAR RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 15/05/2026 FR0000131906 138 106 28,3176 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 15/05/2026 FR0000131906 18 827 28,3188 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 15/05/2026 FR0000131906 27 644 28,3045 AQEU RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 18/05/2026 FR0000131906 101 397 28,6272 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 18/05/2026 FR0000131906 202 283 28,5624 XPAR RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 18/05/2026 FR0000131906 27 486 28,7141 AQEU RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 18/05/2026 FR0000131906 18 834 28,6795 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 19/05/2026 FR0000131906 275 278 28,3396 XPAR RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 19/05/2026 FR0000131906 142 956 28,3052 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 19/05/2026 FR0000131906 18 601 28,3086 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 19/05/2026 FR0000131906 27 633 28,3099 AQEU RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 20/05/2026 FR0000131906 90 501 27,5680 XPAR TOTAL 1 360 000 28,3506

Information détaillée

L’information détaillée de ces rachats d'actions est disponible sur le site Internet de Renault Group (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions ».

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

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