Renault S.A. : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 20 mai 2026

 | Source: RENAULT RENAULT

Communiqué de presse
22 mai 2026
 
 

Renault S.A. : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 20 mai 2026

Boulogne-Billancourt, le 22 mai 2026

Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 15 au 20 mai 2026, dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement pour l’acquisition d’un nombre maximum de 1 360 000 actions Renault destinées à couvrir les obligations de Renault Group à l’égard des bénéficiaires d’actions de performance ou de tout plan d’intéressement à long-terme mis en œuvre au profit du Directeur général et des cadres dirigeants du Groupe (Cf communiqué de presse du 15 mai 2026).                                                                        

Information agrégée (par jour et par marché)

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actionsCode identifiant marché
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69515/05/2026FR0000131906270 45428,3566XPAR
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69515/05/2026FR0000131906138 10628,3176CEUX
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69515/05/2026FR000013190618 82728,3188TQEX
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69515/05/2026FR000013190627 64428,3045AQEU
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69518/05/2026FR0000131906101 39728,6272CEUX
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69518/05/2026FR0000131906202 28328,5624XPAR
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69518/05/2026FR000013190627 48628,7141AQEU
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69518/05/2026FR000013190618 83428,6795TQEX
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69519/05/2026FR0000131906275 27828,3396XPAR
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69519/05/2026FR0000131906142 95628,3052CEUX
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69519/05/2026FR000013190618 60128,3086TQEX
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69519/05/2026FR000013190627 63328,3099AQEU
RENAULT SA969500F7JLTX36OUI69520/05/2026FR000013190690 50127,5680XPAR
   TOTAL 1 360 000 28,3506 

Information détaillée

L’information détaillée de ces rachats d'actions est disponible sur le site Internet de Renault Group (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions ».

À propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.
Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

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