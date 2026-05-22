Guerbet : Evolution de la composition du Conseil d’administration de Guerbet.

Evolution de la composition du Conseil d’administration de Guerbet

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Nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité d’administrateur indépendant et Président du Conseil d’administration





Nomination de trois nouveaux administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire : Vincent Dagommer, Olivier Guerbet et Emmanuelle Louvet





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Villepinte, le 22 mai 2026

Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce, à l’issue de son Assemblée générale du 22 mai 2026 :

La nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité de Président du Conseil d’administration, conformément au calendrier précédemment annoncé (communiqué du 11/03/26) ;

La nomination de trois administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire : Madame Emmanuelle Louvet ainsi que Messieurs Vincent Dagommer et Olivier Guerbet.

Nomination de Monsieur Antoine Fady en qualité d’administrateur indépendant et de Président du Conseil d’administration

À la suite de son approbation en tant qu’administrateur1 par l’Assemblée générale réunie ce jour au siège du groupe, le Conseil d’administration de Guerbet, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Antoine Fady Président du Conseil d’administration.

Cette nomination met fin, avec effet immédiat, aux fonctions de censeur qu’il exerçait depuis le 11 mars 2026.

Monsieur Antoine Fady déclare :

« Je remercie le Conseil d’administration de Guerbet pour la confiance qu’il m’accorde en me confiant sa présidence. Je suis honoré de rejoindre un groupe qui célèbre cette année ses 100 ans, fort d’un héritage unique et d’un savoir-faire reconnu mondialement dans l’imagerie médicale. Aux côtés de Karim Boussebaa et de l’ensemble des équipes, je m’attacherai, avec tous les administrateurs, à accompagner le Groupe dans la mise en œuvre de sa stratégie et dans la poursuite de sa croissance à long terme. »

Biographie

Ingénieur de formation, diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Monsieur Antoine Fady dispose d’une solide expérience de dirigeant international dans les industries de spécialités et de transformation. Il a exercé pendant plus de dix ans les fonctions de Directeur général du groupe Flint Group, acteur mondial des matériaux et solutions d’impression, qu’il a conduit à travers des phases majeures de transformation stratégique, de restructuration et de création de valeur.

Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction générale au sein d’ICI puis d’Akzo Nobel, notamment dans les activités peintures et coatings en Europe.

Monsieur Antoine Fady dispose également d’une expérience reconnue de gouvernance en tant qu’administrateur non exécutif et président de conseil, notamment chez Roquette (mandat d’administrateurs en cours) et XSYS (Président du Conseil d’administration de 2021 à 2024).

Son parcours se caractérise par une forte expertise des environnements industriels complexes et réglementés, une pratique approfondie de la gouvernance d’entreprise et une expérience internationale étendue.

Nomination de trois nouveaux administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire

L’Assemblée générale a également nommé ce jour, trois nouveaux administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire :

Madame Emanuelle Louvet, en remplacement de Monsieur Nicolas Louvet dont le mandat est parvenu à échéance.

Monsieur Vincent Dagommer, en remplacement de Monsieur Marc Massiot, démissionnaire

Monsieur Olivier Guerbet, en remplacement de Madame Carine Dagommer dont le mandat est parvenu à échéance





Le Conseil d’administration de Guerbet est composé des neuf membres suivants :

Antoine Fady, Président du Conseil, Administrateur indépendant*

Vincent Dagommer, Administrateur

Eric Drapé, Administrateur indépendant*

Marie de la Simone, Administratrice salariée

Eric Guerbet, Administrateur

Olivier Guerbet, Administrateur

Céline Lamort, Administratrice

Michèle Lesieur, Administratrice indépendante*

Emmanuelle Louvet, Administratrice

Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Madame Carine Dagommer ainsi que Messieurs Hugues Lecat, Marc Massiot et Nicolas Louvet pour leur contribution à ses travaux. Il souhaite la bienvenue à Madame Emmanuelle Louvet ainsi qu’à Messieurs Antoine Fady, Vincent Dagommer et Olivier Guerbet, et se réjouit de leur collaboration.

*Ces 3 administrateurs peuvent être qualifiés de membre indépendant au regard des critères du Code Afep-Medef

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

1 en remplacement de Monsieur Hugues Lecat, qui a souhaité quitter ses fonctions pour raisons personnelles.

Contact :

Guerbet

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Pièce jointe