Caisse Française de Financement Local :EMTN 2026-7 GREEN

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Paris, 22 Mai 2026

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Caisse Française de Financement Local base prospectus to the €75,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 10 juin 2025 (le « Base Prospectus »).

Caisse Française de Financement Local a décidé d'émettre des Obligations Foncières en date du 27 mai 2026, pour un montant de 750.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 27 mai 2036.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour financer et/ou refinancer, en partie ou en totalité des Eligible Green Loans tels que définis dans le Sfil Group Green, Social and Sustainability Bond Framework disponible sur le site de l’émetteur.

Un Stabilisation Manager a été nommé dans les Final Terms.

Le Base Prospectus en date du 10 juin 2025 approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers et les Final Terms relatifs à l'émission sont disponibles sur le site internet de l'émetteur (https://sfil.fr/caffil-notre-filiale/), sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront disponibles sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

Pièce jointe


Attachments

Caffil EMTN 2026-7_Communiqué V2 FR
GlobeNewswire

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