Caisse Française de Financement Local :EMTN 2026-7 GREEN

Paris, 22 Mai 2026

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Caisse Française de Financement Local base prospectus to the €75,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 10 juin 2025 (le « Base Prospectus »).

Caisse Française de Financement Local a décidé d'émettre des Obligations Foncières en date du 27 mai 2026, pour un montant de 750.000.000 d’euros à taux fixe, à échéance le 27 mai 2036.

Le produit net de l’émission sera utilisé pour financer et/ou refinancer, en partie ou en totalité des Eligible Green Loans tels que définis dans le Sfil Group Green, Social and Sustainability Bond Framework disponible sur le site de l’émetteur.

Un Stabilisation Manager a été nommé dans les Final Terms.

Le Base Prospectus en date du 10 juin 2025 approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers et les Final Terms relatifs à l'émission sont disponibles sur le site internet de l'émetteur (https://sfil.fr/caffil-notre-filiale/), sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront disponibles sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

Pièce jointe