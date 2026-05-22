Partenaires Ninepoint annonce les distributions en espèces de mai 2026 pour ses FNBs et ses titres de série de FNB

TORONTO, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces de mai 2026 pour ses FNBs et ses titres de série de FNB. La date de référence des distributions est le 29 mai 2026. Toutes les distributions sont payables le 5 juin 2026.

Voici les détails des distributions par part de mai 2026 :



À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquer avec nous par téléphone au 416.362.7172 ou au 1.888.362.7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l’année d’imposition visée. Reportez-vous au prospectus de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.

Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds, et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.

Questions relatives aux ventes :

Partenaires Ninepoint LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com