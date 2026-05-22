Air Canada conclut un accord préliminaire avec Unifor

La convention collective concerne 6 000 employés des Aéroports et du Service clientèle

MONTRÉAL, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a déclaré aujourd’hui avoir conclu un accord préliminaire pour une convention collective avec Unifor, un syndicat représentant environ 6 000 employés des Centres de services, des Relations clientèle, du Service Concierge, de l’Exploitation en aérogare et de la Gestion de l’itinéraire client, au service du transporteur.

Cet accord préliminaire reconnaît les contributions et le professionnalisme des agents de première ligne d’Air Canada dans les Aéroports et au Service clientèle, tout en établissant un cadre pour la croissance future de l’entreprise. Les conditions de la nouvelle convention collective demeureront confidentielles jusqu’à un vote de ratification des membres, qui devrait avoir lieu au cours du mois prochain, et à l’obtention de l’approbation du Conseil d’administration d’Air Canada.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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