BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10



Brøndby, den 22. maj 2026



SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2026







Brøndby IF ansætter Julius Ohnesorge som fodbolddirektør og ophæver samarbejdet med Steve Cooper og Alan Tate

Brøndby IF har i dag indgået en aftale med Julius Ohnesorge, der tiltræder i rollen som fodbolddirektør dags dato.

Brøndby IF har endvidere i dag ophævet samarbejdet med cheftræner Steve Cooper og assistenttræner Alan Tate med øjeblikkelig virkning.

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 25 45 68 68.

