Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22. May 2026 / 22:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Name Leo International Precision Health AG Straße Am Klopferspitz 19 Postleitzahl 82152 Stadt Planegg / Martinsried Land Germany

2. Art der Kapitalmaßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

Stand zum / Datum der Wirksamkeit

22.05.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte

600.000

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