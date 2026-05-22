Die kanadische Organisation La Tablée des Chefs gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und erhält 100.000 € zur Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit

MONTREAL, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Tablée des Chefs wurde beim FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA als erster Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award 2026 ausgezeichnet. Die gemeinnützige Organisation hat von Allwyn, dem Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen, eine Spende in Höhe von 100.000 € erhalten, um ihr Engagement für bedürftige Familien, die in Montreal und ganz Kanada von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, auszuweiten.

Die Wohltätigkeitsorganisation ist der erste Preisträger des F1® Allwyn Global Community Award 2026. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr rückt der Award nun noch mehr Initiativen weltweit ins Rampenlicht. In diesem Jahr werden bis zu acht NGOs an den Austragungsorten der Grand Prix Rennen ausgezeichnet – ergänzend zu den letztjährigen Veranstaltungsorten in den Niederlanden, Mexiko, Austin und Las Vegas.

Im weiteren Verlauf der Saison haben Formula-1®-Fans die Möglichkeit, für ihre Lieblingsinitiativen abzustimmen – damit beabsichtigt Allwyn, diese Fans stärker in das Programm einzubinden. Mit der Abstimmung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Wirkung der prämierten Initiativen zu würdigen und ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig erfahren sie mehr über die bemerkenswerte Arbeit und den Beitrag der NGOs für die lokalen Communitys.

Bedürftigen Menschen hochwertige, nahrhafte Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen, ist eine Priorität für La Tablée des Chefs. Sie kämpft gegen Ernährungsunsicherheit in Montreal und ganz Kanada, indem sie Spender von überschüssigen Lebensmitteln mit lokalen Gemeindeverbänden vernetzt, die Mahlzeiten an einzelne Personen und Familien verteilen. Außerdem bietet sie Bildungsprogramme an, um die Ernährungskompetenz von Jugendlichen zu fördern.

Die Organisation arbeitet seit mehreren Jahren eng mit dem FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA im Bereich der Lebensmittelrettung zusammen. Dank dieser Spende wird La Tablée des Chefs künftig noch mehr Lebensmittel bei weiteren Großveranstaltungen im Sommer retten können, mit zusätzlich 400 Lebensmittelspendern zusammenarbeiten und zugleich andere Branchen dazu inspirieren, nachhaltige Praktiken der Lebensmittelrettung umzusetzen. Dank der Förderung kann La Tablée des Chefs ihre Bemühungen zur Versorgung bedürftiger Familien erheblich verstärken und in diesem Jahr Millionen von Mahlzeiten vor der Verschwendung bewahren.

Die Jury würdigte insbesondere die nachweisbare Wirkung und Skalierbarkeit von La Tablée des Chefs. Zudem steht die Mission der Organisation ganz im Einklang mit den Kernthemen des Awards: Nachhaltigkeit und Innovation, Gesundheit und Wohlbefinden, Bildung und Chancengleichheit sowie Empowerment und Inklusion.

Zusätzlich zu der Förderung in Höhe von 100.000 € erhält jeder Gewinner eine eigens neu gestaltete Trophäe. Entworfen wurde diese von Jan Plecháč, Creative Director der weltweit renommierten tschechischen Glasmanufaktur Moser. Das zentrale Element symbolisiert das stabile Fundament von Allwyn, während die schwebenden Kugeln die Preisträger repräsentieren. Die individuell für jeden Gewinner handgefertigte Trophäe veranschaulicht die Präzision und Kunstfertigkeit, die die von der UNESCO anerkannte Glasmachertradition von Moser auszeichnen.



Pavel Turek, Chief Officer Global Partnerships bei Allwyn und Jurymitglied des F1® Allwyn Global Community Award, erklärte: „Wir bei Allwyn glauben, dass Sport die Welt positiv verändern kann. In all unseren Märkten setzen wir uns für lokal geführte Programme ein, die wirklich etwas verändern. Aufgrund ihres Engagements, einen wirklichen Wandel herbeizuführen, ihres Skalierungspotenzials und ihrer klaren Übereinstimmung mit den Werten von Allwyn war La Tablée des Chefs daher die eindeutige Wahl für unseren F1® Allwyn Global Community Award. Wir freuen uns sehr, die Organisation mit einer Spende von 100.000 € zu unterstützen, und wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie ihr Einfluss international wächst und ihre Reichweite innerhalb der Gemeinschaft von Montreal zunimmt.“



Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1® und Jurymitglied des F1® Allwyn Global Community Award, sagte: „Das Vermächtnis von La Tablée des Chefs und ihre langjährige Beziehung zum FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA sind herausragend und stehen in Einklang mit den Leitlinien des Awards. Hinzu kommt die unglaublich wichtige Arbeit, die die Organisation für lokale Gemeinschaften leistet. Die Organisation konnte eindrucksvoll zeigen, mit welcher Innovationskraft sie bereits heute Veränderungen bewirkt und wie ambitioniert sie ihr Wachstum vorantreibt – ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie im Umgang mit dem Sport und unseren umfassenderen ESG-Initiativen, mit denen wir nachhaltige Wirkung erzielen möchten.“

Jean-François Archambault, Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award sowie Gründer und CEO von La Tablée des Chefs, sagte: „Wir fühlen uns zutiefst geehrt, zum Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award ernannt worden zu sein. Diese Anerkennung durch die Formula 1, gepaart mit der großzügigen Spende von 100.000 € von Allwyn, ist für La Tablée des Chefs wegweisend und ermöglicht es uns, unsere Arbeit im Bereich der Lebensmittelrettung und Aufklärungsarbeit erheblich auszuweiten. Nachdem wir bereits seit mehreren Jahren mit der Formula 1® zusammenarbeiten, sind wir entschlossener denn je, die Verteilung hochwertiger Mahlzeiten an Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, in ganz Montreal weiter auszubauen. Wir werden Lebensmittel weiterhin respektvoll weiterverteilen und gleichzeitig Organisationen dabei unterstützen, Lebensmittelkosten zu senken und frei werdende Mittel in soziale Hilfsangebote zu reinvestieren, die Menschen helfen, der Armut zu entkommen.“

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Allwyn ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Unterhaltungsangeboten konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1®

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken, die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Da sich Allwyn und die Formula 1® gleichermaßen dafür einsetzen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, bietet die Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu würdigen, die positive Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1®

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship™. Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1®-Logo, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1®. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award, einschließlich der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award .

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68d9ff14-ece1-42cd-a3d6-51a601c0a06c



