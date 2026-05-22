OeEB consent un financement de 15 millions de dollars à EMGA pour Asia Alliance Bank

LONDRES, 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP, ci-après désignée EMGA, se réjouit d’annoncer la conclusion d’une nouvelle opération en Ouzbékistan, à savoir l’obtention d’un financement en faveur d’Asia Alliance Bank, accordé par la banque autrichienne de développement OeEB.

Le directeur général d’Asia Alliance Bank, M. Umidjon Abduazimov, en témoigne en ces termes : « Cette nouvelle ligne de financement à hauteur de 15 millions de dollars participe majoritairement au développement continu de la Banque. Elle permettra en outre de renforcer le financement des PME, de l’entrepreneuriat féminin et de projets verts en Ouzbékistan, des axes qui jouent un rôle croissant dans l’économie du pays. Cette opération illustre également la croissance continue de la Banque, la diversification de ses sources internationales de financement et son engagement en faveur du développement durable propre au secteur privé du pays. En parallèle, cette coopération témoigne de la confiance grandissante des institutions financières internationales de développement envers Asia Alliance Bank, mais aussi envers le secteur bancaire et le potentiel économique de l’Ouzbékistan au sens large. »

Pour Sabine Gaber, directrice générale et membre du directoire d’OeEB : « Notre partenariat avec Asia Alliance Bank s’inscrit pleinement dans l’axe de nos priorités stratégiques, puisqu’il répond à trois piliers essentiels, à savoir améliorer l’accès au financement pour les MPME insuffisamment desservies, promouvoir l’égalité des genres en accompagnant des entreprises détenues par des femmes, et encourager les investissements dans la finance verte en vue de contribuer à une économie plus durable. Grâce à cet investissement, nous souhaitons favoriser l’inclusion économique, la résilience et la création d’emplois en Ouzbékistan de manière durable. »

Sajeev Chakkalakal, directeur général et responsable de la banque d’investissement chez Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) souligne quant à lui : « Collaborer sur cette première opération avec AAB et permettre la mise en place de ce financement innovant au bénéfice des MPME et de la finance verte dans l’économie ouzbèke a été une réelle partie de plaisir. Nous nous réjouissons également d’avoir pu à nouveau travailler avec OeEB qui, en sa qualité d’institution financière de développement de premier ordre, est un investisseur récurrent dans nos opérations à travers le monde, et de longue date. »

Et Jeremy Dobson, directeur général et responsable des opérations chez Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) d’ajouter : « AAB s’impose rapidement comme un acteur de première importance dans le secteur bancaire ouzbek particulièrement concurrentiel, et nous sommes fiers de jouer un rôle dans la nouvelle phase de son développement. »

Asia Alliance Bank (AAB) est l’une des premières banques commerciales privées d’Ouzbékistan. Elle décline une large gamme de services bancaires d’entreprise, de financement en faveur des PME, de financement propre au commerce international, de trésorerie et de banque de détail. Fondée en 2009, la banque s’est forgé une solide réputation dans l’accompagnement de l’entrepreneuriat, du commerce international et du développement du secteur privé dans tout le pays. Asia Alliance Bank a obtenu plusieurs distinctions internationales venant récompenser ses activités de financement axées sur les PME et ses innovations, tout en poursuivant le développement de ses services bancaires numériques et de ses partenariats internationaux.

OeEB est établie depuis mars 2008 comme la banque de développement de la République d’Autriche. Investie d’une mission d’intérêt public, OeEB œuvre à l’amélioration des conditions de vie dans les pays en développement. La banque intervient sur des marchés où les entreprises ont souvent un accès limité, voire inexistant, aux capitaux dont elles ont un besoin urgent, qu’il s’agisse de dette ou de fonds propres. Les investissements réalisés dans ce type de projets contribuent à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes fiscales et à l’apport de devises étrangères dans les pays concernés. OeEB est une filiale en propriété exclusive d’Oesterreichische Kontrollbank (OeKB).

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) est une banque d’investissement spécialisée dans les marchés émergents, présente à New York et à Londres. Elle accompagne les institutions financières, les entreprises ainsi que les sponsors de projets dans leur recherche de financements de dette ou de capital. EMGA fournit ses services à des clients répartis dans de nombreuses économies à forte croissance à travers le monde, notamment en Ouzbékistan, un pays qu’elle considère comme un marché stratégique. Forte d’une expérience avérée dans la levée de capitaux et le conseil stratégique à travers différents cycles économiques, EMGA poursuit le développement de son empreinte géographique et de son offre de services, consolidant ainsi sa position parmi les principales banques d’investissement spécialisées sur les marchés émergents.

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