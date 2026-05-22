Les Métallos saluent l'investissement dans le secteur de l'acier à Sault Ste. Marie : une victoire pour les travailleur.euse.s et la communauté

SAULT STE. MARIE, Ont., 22 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos salue l’annonce faite aujourd’hui d’un nouveau financement fédéral et provincial pour soutenir l’investissement de Tenaris visant à moderniser et à accroître la capacité de production de ses laminoirs de Sault Ste. Marie.

« Cette annonce constitue une victoire importante pour les travailleuses et les travailleurs, la production nationale, l’avenir industriel du Canada et la communauté qui a contribué à bâtir cette industrie », a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos.

« Les Métallos réclament depuis longtemps des investissements stratégiques dans les capacités industrielles canadiennes, notamment lors de notre récente conférence "À la défense de l'acier”, a ajouté M. Warren. C'est une bonne nouvelle pour Sault Ste. Marie et un une étape de plus pour produire davantage de ce dont le Canada a besoin, ici même, chez nous. »

Le Syndicat des Métallos se réjouit également de l’engagement de la ministre Joly à rencontrer les dirigeants d’Algoma Steel et les sections locales du syndicat pour discuter de l’avenir des activités de production d’acier à Sault Ste. Marie. La ministre a déclaré que l’objectif était de ramener les travailleuses et travailleurs sur place et de faire avancer des projets potentiels dans les domaines de la défense et des infrastructures qui pourraient créer jusqu’à 1 000 emplois chez Algoma. Le syndicat réclame depuis longtemps des investissements dans une usine de poutrelles d'acier de construction, afin de réduire la dépendance vis-à-vis des importations et d’accroître la résilience et l’indépendance domestiques.

« La politique “Achetez canadien” ne doit pas être qu'un simple slogan, a déclaré M. Warren. Si les gouvernements veulent que les projets publics et les industries stratégiques utilisent de l’acier canadien, alors le Canada doit disposer des capacités nécessaires pour produire cet acier au pays. C’est pourquoi il est essentiel de réaliser des investissements stratégiques visant à renforcer notre capacité industrielle. »

Le syndicat précise qu’il examinera attentivement les détails des investissements annoncés, notamment les engagements en matière d’emploi, les échéanciers, les conditions liées au financement public et le plan à long terme concernant les activités existantes à Sault Ste. Marie.

« Les Métallos de Sault Ste. Marie savent ce que signifie bâtir ce pays, a déclaré Warren. Des investissements comme celui-ci peuvent contribuer à garantir la prochaine génération d’emplois dans le secteur de l’acier et à faire en sorte que les travailleuses et travailleurs du pays produisent l’acier dont le Canada a besoin. Le financement public doit toujours s’accompagner d’engagements clairs visant à protéger et à créer des emplois de qualité, ainsi qu’à renforcer la production et les collectivités canadiennes. »

Le Syndicat des Métallos continue de réclamer une stratégie industrielle globale pour le secteur de l'acier, comprenant notamment des règles d'approvisionnement plus strictes en faveur des produits canadiens et respectueux de l'environnement, des contingents tarifaires plus rigoureux et des investissements ciblés visant à réduire la dépendance du Canada vis-à-vis de l'acier étranger.

« C'est le genre de mesures qui peuvent aider le Canada à aller dans la bonne direction, a conclu M. Warren. Les gouvernements doivent désormais poursuivre leurs efforts et renforcer davantage notre résilience économique, tout en veillant à ce que les travailleuses et travailleurs soient au cœur de notre avenir économique. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca