Bitget transforme le slogan « Crypto Is Dead » en revanche avec sa campagne Bitcoin Pizza Day « Flip the Slice »

VICTORIA, Seychelles, 23 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a lancé aujourd’hui sa campagne mondiale Bitcoin Pizza Day 2026 intitulée Flip the Slice, articulée autour d’un nouveau clip musical baptisé The Infinite Flip. Cette campagne détourne avec humour et autodérision les affirmations des sceptiques selon lesquelles « la crypto est morte » pour en faire un hymne accrocheur.



Le thème central de la campagne repose sur la transition entre un moment unique d’ironie — « Flip the Slice » — et une boucle culturelle infinie — « The Infinite Flip ». « Flip the Slice » illustre la capacité innée des cryptomonnaies à transformer un événement précis — krach boursier, slogan viral proclamant la mort de la crypto ou tendance mème — en un nouvel élan. The Infinite Flip développe cette idée et la transpose à travers les cycles : la crypto a été déclarée « morte » des centaines de fois, mais chacune de ces prétendues morts agit moins comme une fin que comme une remise à zéro, un test de résistance et, finalement, le carburant du prochain rebond. Le « flip » (retournement) symbolise la manière dont la communauté reformule chaque annonce de mort supposée comme le point de départ du chapitre suivant.

Le clip musical illustre cette idée en associant chaque chute à une reprise, passant d’illustrations pixelisées du Bitcoin à des tableaux de bord DeFi modernes, et concluant chaque scène de « mort » par l’émergence d’une nouvelle tendance. La vidéo met en avant plusieurs étapes clés du marché, notamment les sommets historiques du Bitcoin au-delà des 120 000 dollars, ainsi que les cycles de marchés baissiers, de bull runs et des personnages de dessins animés dansants apparaissant et disparaissant au rythme des fluctuations boursières.

Ignacio Aguirre Franco, directeur marketing chez Bitget, déclare : « The Infinite Flip est volontairement décalé et plein d’autodérision. Le Bitcoin a été déclaré “mort” des centaines de fois, mais dans notre campagne, les affirmations des détracteurs deviennent des éléments narratifs plutôt que des conclusions. Nous reconnaissons ces récits sceptiques avec humour et légèreté, nous les retournons à notre avantage et les utilisons comme moteur. Chaque titre annonçant la mort de la crypto n’est que le prélude au prochain retour en force. Toutes les activités de cette campagne renvoient à une idée centrale : la crypto continue d’avancer en se réinventant sans cesse. »



La campagne dépasse le simple clip musical et s’étend à une série d’événements physiques organisés dans le monde entier, proposant des interactions sur le thème du « retournement de parts de pizza » et des produits dérivés en édition limitée inspirés du Pizza Day. Dans le cadre de cette initiative, le programme « Boxed for Opportunity » de Bitget transmet des CV Web3 sélectionnés à des partenaires du secteur via des boîtes à pizza, transformant ainsi un clin d’œil à la culture crypto en véritable opportunité professionnelle pour les jeunes talents. Cette initiative s’inscrit également dans le prolongement de Blockchain4Youth, le programme mondial d’éducation de Bitget destiné à la nouvelle génération de bâtisseurs du Web3.



Pour regarder The Infinite Flip, cliquez ici.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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